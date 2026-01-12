Η… απενεργοποιημένη δημιουργία και η έλλειψη ρυθμού τα βασικότερα προβλήματα της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ υστέρησε σε πολλούς τομείς στο Χαριλάου. Ένας από τους βασικότερους, αυτός της δημιουργίας, έχοντας όλα τα μεγάλα της μεσοεπιθετικά όπλα σε κακή ημέρα!

Ο Μάρκο Νίκολιτς, πήρε ελάχιστα πράγματα από την μεσοεπιθετική τριάδα των Κοϊτά-Λιούμπιτσιτς-Ζοάο Μάριο που κινούνταν πίσω από τον Γιόβιτς και ακόμα λιγότερα, από τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα δημιουργίας και τον πιο επιδραστικά παίκτη του τακτικού πλάνου. Κάτι που σημαίνει πως μια μέτρια ημέρα δική του, επηρεάζει συνολικά (και) όλη την απόδοση του γκρουπ...

Την ίδια στιγμή, παιχνίδι από τα άκρα δεν υπήρχε ελλείψη Ρότα ενώ ακόμα και η είσοδος του Ελίασον στην επανάληψη δεν μπόρεσε να βελτιώσει τα πράγματα και να εκπληρώσει τον στόχο του Μάρκο Νίκολιτς που ήταν να ταϊστούν από το γλυκό αριστερό του Σουηδού οι Γιόβιτς-Βάργκα που έπαιζαν δίδυμο πλέον στο καθαρόαιμο 4-4-2.

Η ΑΕΚ, δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να βγάλει τα επίπεδα ρυθμού, δημιουργίας και συνδυαστικού παιχνιδιού που είχε εμφανίσει σε παιχνίδια προ διακοπής ή, για να δώσουμε και ένα credit στον Μανόλο Χιμένεθ που διάβασε σωστά το παιχνίδι , δεν την άφησε ο Άρης να ελέγξει τον ρυθμό και να έχει μια άνεση στην κυκλοφορία της μπάλας που λόγω ποιότητας κάποια στιγμή θα της απέφερε καρπούς και στον τομέα της δημιουργίας. Η Ένωση, είχε προβλήματα στο build up απο πισω, ειχε προβλήτα και ανασφάλεια στο passing game στον χωρο του άξονα με πολλά λάθη και προφανώς, ειχε και τεράστιο πρόβλημα στο τρίτο μισό όπου δεν υπήρχε καθαρό μυαλό για σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια.

Άπαντες κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, με τον Ζοάο Μάριο να είναι ο χειρότερος όλων. Ενδεχομένως, η είσοδος του Κουτέσα - που μπήκε στο 84’ αντί του Κοϊτά - θα μπορούσε να έχει έρθει γρηγορότερα καθώς η ΑΕΚ φώναζε πως χρειαζόταν ένταση, ταχύτητα και δημιουργία από τα άκρα που δεν της την προσέφεραν ούτε οι Λιούμπιτσιτς-Ζοάο Μάριο αλλά ούτε και οι μπακ της.

Βέβαια αυτή, είναι μια μικρή λεπτομέρεια μπροστά στην προβληματική εικόνα της ΑΕΚ στο Χαριλάου στο σύνολο της. Η Ένωση υστέρησε εμφανώς και σε εντάσεις ακόμα και σε τρεξίματα ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο αλλά το βασικότερο της ζήτημα ήταν η… απενεργοποιημένη δημιουργία πολύ απλά διότι η ΑΕΚ του Νίκολιτς είναι μια ομάδα που νιώθει καλά όταν έχει αυτή την μπάλα στα πόδια, όταν παράγει ποδόσφαιρο και όταν δημιουργεί συνεχώς.

Αυτό δεν μπόρεσε να το κάνει ποτέ στο Χαριλάου λόγω δικής της κακής ημέρας αλλά και λόγω της ικανότητας του αντιπάλου και μοιραία όταν οι επιδόσεις σου μεσοεπιθετικά στο τελευταίο μισό του αντιπάλου κυμαίνονται σε τόσο χαμηλά επίπεδα και τα μεγάλα σου όπλα βρίσκονται σε τόσο κακή ημέρα είναι δύσκολο να περάσεις από μια έδρα που κανένας από τους διεκδικητές του τίτλου δεν έχει καταφέρει να περάσει.

Η λύση στο πρόβλημα

Το θετικό για την ΑΕΚ είναι πως η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η ίδια της η ποιότητα. Το να δημιουργήσεις στο τρίτο μισό ενός αντιπάλου είναι ζήτημα ατομικής ποιότητας και αυτοματισμών που μπορεί να βγάλει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο. Η Ένωση, έχει αποδείξει πως τα διαθέτει και τα δυο. Επομένως, ναι μεν ο Μάρκο Νίκολιτς - όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος - είδε ένα γκρουπ παικτών να παίζουν κάτω από αυτό που μπορούν στο ματς με τον Άρη αλλά γνωρίζει καλά πως το πρόβλημα αντιμετωπίζεται.

Βασικό ζητούμενο πλέον για την ΑΕΚ είναι αφενός να ξαναβρεί τον ρυθμό και τις εντάσεις που είχε προ διακοπής και αφετέρου τους αυτοματισμούς μεσοεπιθετικά που θα αναδείξουν και την ατομική ποιότητα κάθε μονάδας ξεχωριστά. Η νοκ-άουτ μάχη Κυπέλλου της Τετάρτης με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Δικέφαλο αφενός για να επανέλθει στα γνωστά του στάνταρ ξεπερνώντας την ισοπαλία στο Χαριλόυ και αφετέρου για να ξαναβρεί την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται εν όψει της δύσκολης συνέχειας που ακολουθεί!