ΠΑΟΚ: Παίκτης του μήνα στη Super League o Τάισον!

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ κατέλαβε την πρώτη θέση με το εκπληκτικό 76,06% ενώ δεύτερος αναδείχθηκε ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς της ΑΕΚ με 8,75%.
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POTM του Δεκεμβρίου ο Τάισον. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:
1/ Τάισον 76,06% 2/ Ρ. Λιούμπισιτς 8,75% 3/ Ε. Σαλσίδο 6,93% 4/ Χ. Λαγιούς 5,11% 5/ Δ. Σταυρόπουλος 1,92% 6/ Μ. Σιαμπάνης 1,23%
🏆 @Stoiximan #POTM του Δεκεμβρίου ο Τάισον.— Super League Greece (@Super_League_GR) January 12, 2026
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:
1/ Τάισον 76,06%
2/ Ρ. Λιούμπισιτς 8,75%
3/ Ε. Σαλσίδο 6,93%
4/ Χ. Λαγιούς 5,11%
5/ Δ. Σταυρόπουλος 1,92%
6/ Μ. Σιαμπάνης 1,23%#slgr #StoiximanSuperLeague #Taison… pic.twitter.com/8mzC7viZ5s