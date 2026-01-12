ΠΑΟΚ: Παίκτης του μήνα στη Super League o Τάισον!

Το ποδοσφαιρικό ελληνικό κοινό ανέδειξε τον Τάισον ως τον κορυφαίο του πρωταθλήματος για τον μήνα Δεκέμβριο.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ κατέλαβε την πρώτη θέση με το εκπληκτικό 76,06% ενώ δεύτερος αναδείχθηκε ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς της ΑΕΚ με 8,75%.

Δείτε την δημοσίευση της Super League:

POTM του Δεκεμβρίου ο Τάισον. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

1/ Τάισον 76,06% 2/ Ρ. Λιούμπισιτς 8,75% 3/ Ε. Σαλσίδο 6,93% 4/ Χ. Λαγιούς 5,11% 5/ Δ. Σταυρόπουλος 1,92% 6/ Μ. Σιαμπάνης 1,23%