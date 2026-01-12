Ματθαίος Τσίγκας: Ο «μπόμπερ» της Στουτγκάρδης K19 έτοιμος για το μεγάλο βήμα!

Ο Ματθαίος Τσίγκας στα 18 του αποτελεί τον αρχηγό της Κ19 της Στουτγκάρδης αλλά και πρώτο σκόρερ της γερμανικής ομάδας ενώ βρίσκεται πάντα στα ραντάρ της Εθνικής και του Ιβαν Γιοβάνοβιτς.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο νεαρός φορ στο πρωτάθλημα Κ19 Γερμανίας (Δ’ Όμιλος) έχει καταγράψει στην τρέχουσα σεζόν 12 συμμετοχές, με απολογισμό 9 γκολ και 7 ασίστ, επίδοση που τον κατατάσσει στην 4ο θέση των σκόρερ του πρωταθλήματος.

Η γερμανική ομάδα κάνει την διαφορά σε επίπεδο υποδομών. Η K19 της Στουτγκάρδης σημείωσε τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο περιώνυμο τουρνουά Mercedes-Benz Junior επικρατώντας μεταξύ άλλων της Μπάγερν με γκολ από τη σέντρα του γκολκίπερ (!) Γιάννη Κεχλιμπάρη, ενώ στην επικράτηση με 4-1 επί της Σάο Πάουλο βρήκε δίχτυα αυτή τη φορά ο Ματθαίος Τσίγκας.



Ο Τσίγκας αποκτήθηκε τον Ιούλιο του 2022 από την Κ17 του Παναθηναϊκού και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν.

Τη σεζόν 2023/24 πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις με την Κ17 της Στουτγκάρδης, πετυχαίνοντας 23 γκολ σε 25 αγώνες, ενώ παράλληλα μοίρασε 8 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του όχι μόνο στο σκοράρισμα αλλά και στη δημιουργία. Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Κ19, έχοντας απολογισμό 2 γκολ σε 5 ματς.

Ο αριστεροπόδαρος φορ συνδυάζει εκτελεστική δεινότητα, καλή κίνηση χωρίς την μπάλα και βρίσκεται ήδη στα ραντάρ της Εθνικής και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ ήδη απασχολεί ομάδες από τη Γερμανία, αλλά και την Αγγλία. Μάλιστα στο πλαίο συνεργασίας της Στουγκάρδης με την Σάο Πάουλο, οι Βραζιλιάνοι είχαν ζητήσει την απόκτηση του!