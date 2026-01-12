Αναγέννηση Καρδίτσας: Κοντά στην απόκτηση του Σοΐρι

Κοντά στην απόκτηση του Πίρι Σοΐρι βρίσκεται η πρωτοπόρος της Super League 2, Αναγέννηση Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «mikriliga», η πρωτοπόρος του Βορείου Ομίλου της Super League 2 βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Πίρι Σοΐρι.

Ο 31χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά τη θητεία του στην Athens Kallithea, αναμένεται σύντομα να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η περίπτωση του Σοΐρι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή με πλούσιες παραστάσεις και διεθνή εμπειρία. Ο Φινλανδός μετρά 45 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του, έχοντας πετύχει και 7 γκολ, επίδοση σπάνια για ακραίο αμυντικό.

Στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες συλλόγων όπως η Κραϊόβα, η Ελσίνκι, η Έσμπιεργκ και η Αντμίρα Βάκερ, γεγονός που αποτυπώνει το επίπεδο και την εμπειρία που φέρνει μαζί του στην Καρδίτσα.