Σωτήρης Φίλης: Ο Έλληνας που επενδύει η Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ

Το SDNA γράφει για τον 19χρονο σέντερ μπακ Σωτήρη Φίλη που έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στην Αυστραλία με την Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ.

Ο Σωτήρης Φίλης, θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Αυστραλία στη θέση του σέντερ μπακ και αγωνίζεται στην Αδελαίδα Γιουνάιτεντ.



Ο 19χρονος, ύψους 1.90 αμυντικός έκανε το ντεμπούτο του στις 4 Ιανουαρίου κόντρα στους Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς, παίζοντας και τα 90 λεπτά στην ήττα της ομάδας του με 4-0. Αξίζει να σημειωθεί πως βρίσκεται σταθερά στην αποστολή της ομάδας στα τρία τελευταία παιχνίδια, με τον προπονητή της Αδελαϊδας, Άιρτον Αντριόλι, να τον πιστεύει και να θέλει να του δώσει περισσότερες ευκαιρίες. Παράλληλα, ο Φίλης είναι έξι φορές διεθνής με την U17 της Αυστραλίας.



«Μην μετράς τις μέρες, κάνε τις μέρες να μετράνε», συνηθίζει να λέει ο ομογενής σέντερ μπακ, ο οποίος φημίζεται για το δυναμικό του παιχνίδι και την ικανότητα του στον αέρα, ενώ δηλώνει θαυμαστής της Μπαρτσελόνα και του Λιονέλ Μέσι. Η Αδελαίδα Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην όγδοη θέση της A-League στην Αυστραλία με απολογισμό 5 νίκες, 1 ισοπαλία και έξι ήττες με τον Φίλη να αποτελεί επένδυση για τον αυστραλιανό σύλλογο.