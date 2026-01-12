Παναθηναϊκός: Ίωση ο Πάλμερ-Μπράουν

Ο Πάλμερ-Μπράουν απουσίασε από την σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού λόγω ίωσης. Συνέχισε την θεραπεία του ο Ντέσερς.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά την χτεσινή νίκη επί του Πανσερραϊκού, με όσους έπαιξαν βασικοί να κάνουν αποθεραπεία.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν κυρίως στην κυκλοφορία της μπάλας, με τον Ντέσερς να ακολουθεί και πάλι θεραπεία και τον Πάλμερ-Μπράουν να απουσιάζει λόγω ίωσης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα Κυπέλλου την Τετάρτη κόντρα στον Άρη.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι ξεκίνησαν βασικοί στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι άρχισαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Θεραπεία ακολούθησε ο Ντέσερς. Απών λόγω ίωσης ο Πάλμερ Μπράουν».