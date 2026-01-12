Επιβεβαίωση από το Kicker: «Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Άλεξ Κραλ»

Το γερμανικό «Kicker» επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του SDNA για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου.

Τον Άλεξ Κραλ προσπαθεί να πάρει ο Παναθηναϊκός από την Ουνιόν Βερολίνου, με το γερμανικό «Kicker» να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του SDNA. Ο 27χρονος χαφ δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα της γερμανικής ομάδας, ενώ μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, γεγονός που κάνει το ενδεχόμενο παραχώρησής του πιο πιθανό.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του «Kicker», «...ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ (27). Ο 48 φορές διεθνής Τσέχος παίκτης παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο στην Ουνιόν Βερολίνου και, εκτός από οκτώ συμμετοχές ως αλλαγή, έχει ξεκινήσει βασικός μόνο μία φορά στην Bundesliga αυτή τη σεζόν. Το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν».

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