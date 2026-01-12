Άλεξ Κραλ: Ένας... κουμανταδόρος για όλες τις δουλειές! (vids)

Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει την περίπτωση του Άλεξ Κραλ, όπως αποκάλυψε το SDNA, θέλοντας να βάλει στη μηχανή του έναν box to box χαφ που μπορεί να δώσει ποιότητα και ένταση στη μεσαία γραμμή.

Μπορεί οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του Τριφυλλιού τον Γενάρη να αφορούσαν την επιθετική γραμμή της ομάδας, με τους Τετέι, Παντελίδη να έχουν ήδη φορέσει τα πράσινα και τη μάχη για τον Αργεντινό εξτρέμ Σαντίνο Αντίνο να συνεχίζεται, ωστόσο μία από τις μεγάλες προτεραιότητες του Τριφυλλιού αφορά στην απόκτηση ενός μέσου που θα κάνει τη διαφορά. Τέτοιος, βέβαια, είναι δεδομένα και ο Ρενάτο Σάντσες, αλλά ο Πορτογάλος χαφ επιβεβαίωσε τελικά το ιστορικό τραυματισμών που τον ακολουθούσε και το γεγονός ότι έχει ήδη χάσει τόσο μεγάλο αριθμό παιχνιδιών, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην αγορά.

Το SDNA αποκάλυψε νωρίτερα ότι, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται στη Γερμανία, ο σύλλογος έχει καταθέσει πρόταση στην Ουνιόν Βερολίνου για την απόκτηση του Άλεξ Κραλ, δίνοντας μάλιστα καλές πιθανότητες για ολοκλήρωση της συγκεκριμένης κίνησης.

Είναι ο Τσέχος διεθνής άσος ο παίκτης που θα ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ και θα δώσει την (υπερ)απαραίτητη ποιότητα που απαιτείται για να αλλάξει η εικόνα της; Πάντα ο καθρέφτης, για όλους τους παίκτες, είναι το γήπεδο και το ίδιο προφανώς ισχύει και για τον 27χρονο άσο.

Δεδομένα ωστόσο πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με αξιοσημείωτες παραστάσεις κι ένα βιογραφικό που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του καριέρας το έχει περάσει σε ένα top5 πρωτάθλημα όπως η Bundesliga, ούτε φυσικά το γεγονός ότι έχει "γράψει" 48 συμμετοχές σε μία εθνική ομάδα του επιπέδου της Τσεχίας, με την οποία αγωνίστηκε στην τελική φάση του Euro προ πενταετίας, φτάνοντας ως τα προημιτελικά, στα στα 23 του χρόνια.

Ο χαφ της μίας κίτρινης ανά 12 ματς και μηδέν αποβολών σε όλη την καριέρα του!

Τι παίκτης λοιπόν είναι ο Άλεξ Κραλ;

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται τόσο ως "6", όσο κι ως "8", με αξιοσημείωτη σωματοδομή, έχοντας ύψος 1,86μ. Δεν είναι βέβαια ο τύπος του αμυντικού χαφ-σκύλου, που θα θερίζει... ό,τι περνάει στη μεσαία γραμμή. Απολύτως ενδεικτικό εξάλλου ότι σε όλη την καριέρα του σε επίπεδο Ανδρών έχει δεχτεί μόλις 18 κίτρινες σε περισσότερες από 210 συμμετοχές και καμία κόκκινη! Αν μη τι άλλο εντυπωσιακό για τη θέση που αγωνίζεται...

Είναι, λοιπόν, σαφώς ένας πιο "μπαλάτος" μέσος, με καλή τεχνική, που έχει και την ντρίμπλα στο ενεργητικό του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αμελεί και τα ανασταλτικά του καθήκονα. Μπορεί οι ασίστ που συνοδεύουν την στατιστική του να μην είναι τόσες πολλές, μία ματιά ωστόσο στο παιχνίδι του Κραλ, μπορεί να πείσει για την ποιότητα που διαθέτει ο Τσέχος άσος. Είναι ένας χαφ που θα ελέγξει τον ρυθμό του παιχνιδιού, θα δώσει ένταση, θα κοντρολάρει το ματς, αλλά δεν θα διστάσει και να επιτεθεί κατά μέτωπο.

Ρεκόρ μεταγραφής

Στα περισσότερα παιχνίδια του πάντως έχει αγωνιστεί ως αμυντικός μέσος, σε αρκετά είχε και ρόλο κεντρικού χαφ, όμως στην Τσεχία έπαιξε σε πάρα πολλούς αγώνες και ως στόπερ, κυρίως με την Τέπλιτσε και λιγότερο με τη Σλάβια Πράγας, της οποίας αποτελεί γέννημα-θρέμμα, αλλά χρειάστηκε να δώσει 900.000 ευρώ για να τον πάρει πίσω το 2019 (από την Τέπλιτσε).

Και η επένδυσή της απέδωσε άμεσα βέβαια, αφού μερικούς μήνες αργότερα η ομάδα της Πράγας, αφού είχε κατακτήσει το νταμπλ, πραγματοποίησε την ακριβότερη πώληση της ιστορίας της μέχρι τότε και πέμπτη μεγαλύτερη έως και σήμερα, αφού τον έδωσε στη Σπαρτάκ Μόσχας για 12 εκατ. ευρώ.

Για μία διετία αγωνίστηκε στη ρωσική ομάδα ο Κραλ, με τους Μοσχοβίτες έχει καταγράψει τις περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του (60 με 6 ασίστ), σχεδόν πάντα ως αμυντικός χαφ, πριν κάνει το μεγάλο βήμα για την Premier League στο τέλος του καλοκαιριού του 2021 και δη στη Γουέστ Χαμ, που τον απέκτησε ως δανεικό με έναν πολύ υψηλό ενοίκιο.

Τα πράγματα στην Αγγλία δεν πήγαν όπως τα περίμενε ο Τσέχος μέσος, μετρώντας έξι συμμετοχές όλες κι όλες, με φυσική συνέχεια την επιστροφή του στη Σπαρτάκ, ώστε να ακολουθήσει ένας νέος δανεισμός, πάλι σε μεγάλο πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στη Γερμανία για τη Σάλκε. Με τους "βασιλικούς μπλε" έπαιξε σε 31 παιχνίδια (1 ασίστ), αγωνιζόμενος σχεδόν πάντα ως βασικός. Και μπορεί η παραμονή του στο Γκεζελκίρχεν να κράτησε μόνο για μία σεζόν, αλλά η νέα χρονιά τον βρήκε ξανά στην Bundesliga αλλά 500 χλμ. μακριά και συγκεκριμένα στο Βερολίνο.

Σειρά της Ουνιόν ήταν να προχωρήσει στον δανεισμό του 27χρονου μέσου. Την πρώτη του χρονιά μέτρησε συνολικά 32 συμμετοχές (1 γκολ, 1 ασίστ, μόλις δύο κίτρινες), με τη γερμανική ομάδα πάντως να γλιτώνει μόλις την τελευταία αγωνιστική τον υποβιβασμό. Ακολούθως τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή, αλλά το έντονο ενδιαφέρον από την μόλις προβιβασθείσα Εσπανιόλ δεν τον άφησε ασυγκίνητο και τελικά μετακόμησε στη Βαρκελώνη για μία γεμάτη σεζόν στη La Liga με 37 ματς, τα περισσότερα ενδεκαδάτος. Οι Καταλανοί σώθηκαν δύσκολα εκείνη τη σεζόν, ο Κραλ όμως επέστρεψε στη Γερμανία το περασμένο καλοκαίρι, αφού δεν πληρώθηκε η ρήτρα των 3 εκατ. ευρώ που είχε μπει στο συμβόλαιό του, παρότι οι Ισπανοί εμφανίζονταν να επιθυμούν την παραμονή του.

Κάπως έτσι γύρισε στην Bundesliga αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα δεν ήταν... ρόδινα για τον υψηλόσωμο χαφ, αφού ο ρόλος του ήταν σαφώς πιο περιορισμένος από την πρώτη θητεία του, έμπαινε κυρίως ως αλλαγή και δείχνει πλέον διατεθειμένος να αναζητήσει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του.