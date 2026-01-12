MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παπαθεοδώρου: «Ο Τσέχος Κραλ και η διαιτησία που δήθεν κυνηγάει τους μεγάλους» (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox, αλλά και την αποκάλυψη για τον διεθνή Τσέχο μέσο, Άλεξ Κραλ, που απασχολεί τον Παναθηναϊκό.
Παπαθεοδώρου: «Ο Τσέχος Κραλ και η διαιτησία που δήθεν κυνηγάει τους μεγάλους» (vid)