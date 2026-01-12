Παπαθεοδώρου: «Ο Τσέχος Κραλ και η διαιτησία που δήθεν κυνηγάει τους μεγάλους» (vid)

Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox, αλλά και την αποκάλυψη για τον διεθνή Τσέχο μέσο, Άλεξ Κραλ, που απασχολεί τον Παναθηναϊκό.