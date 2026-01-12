Ο 44χρονος προπονητής συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες μετά από τις συνομιλίες που είχε εκείνος, αλλά και ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ με τα στελέχη του συλλόγου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Athletic».
Ο Ντάρεν Φλέτσερ, που ανέλαβε προσωρινά την ομάδα για δύο αγώνες μετά την απόλυση του Αμορίμ, είναι υποψήφιος να μείνει στο πλευρό του Κάρικ ως βοηθός. Να σημειωθεί πως ο 44χρονος Κάρικ είχε αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τρεις αγώνες μετά την απόλυση του Σόλσκιερ το 2021.
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Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ: Φαβορί για τον πάγκο ο Κάρικ
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Ο 44χρονος προπονητής συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες μετά από τις συνομιλίες που είχε εκείνος, αλλά και ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ με τα στελέχη του συλλόγου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Athletic».
Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ: Φαβορί για τον πάγκο ο Κάρικ