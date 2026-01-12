Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Νοκ άουτ με πρόβλημα στο δεξί γόνατο ο Ιωαννίδης

Πρόβλημα ξανά στο δεξί γόνατο, όπως και τον Νοέμβριο αντιμετωπίζει ο Φώτης Ιωαννίδης και θα μείνει εκτός δράσης το επόμενο διάστημα.

Στο σημείο που είχε τραυματιστεί τον Νοέμβριο χτύπησε και πάλι ο Φώτης Ιωαννίδης, στο πρόσφατο παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Γκιμαράες για το Λιγκ Καπ. Ο 26χρονος φορ χτύπησε στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου και χρειάζεται χρόνος για την πλήρη ανάρρωση. Από τα «λιοντάρια» δεν δίνεται ακριβής χρόνος αποθεραπείας, καθώς το πρόβλημα απαιτεί προσοχή για μια επιστροφή χωρίς κινδύνους.

Παρόμοιο τραυματισμό είχε υποστεί ο Έλληνας επιθετικός τον περασμένο Νοέμβριο, ο οποίος τον κράτησε σχεδόν έναν μήνα εκτός δράσης. Αν και δεν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό, είναι ένα πρόβλημα που απαιτεί επιπλέον φροντίδα και πλήρη ανάρρωση για να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέας υποτροπής. Όλα θα εξαρτηθούν από την αντίδραση στη θεραπεία τις επόμενες μέρες και ίσως ο χρόνος απουσίας του να μην είναι πάλι ενός μήνα.

Ωστόσο, ο Ιωαννίδης θα λείψει από τα προσεχή ματς της Σπόρτινγκ. Η απουσία του Έλληνα στράικερ προβληματίζει τον Ρουί Μπόρζες, μιας και το επόμενο διάστημα είναι πολλές οι υποχρεώσεις των «λιονταριών» σε Πορτογαλία και Champions League.