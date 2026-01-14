Όλο το πρόγραμμα BIG4 και Λεβαδειακού ως το τέλος Μαρτίου (πίνακες)

Ποιες ακριβώς είναι οι υποχρεώσεις (επιβεβαιωμένες και πιθανές) των ομάδων που διεκδικούν τίτλο και τετράδα μέχρι τις 22 Μαρτίου, που ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος της Super League.

Στου δρόμου τα μισά φτάσαμε. Η 16 αγωνιστική της Super League, η πρώτη του 2026, μπορεί να μην σηματοδοτεί «πρακτικά» το τέλος του πρώτου γύρου, όμως είναι ακριβώς η μισή διαδρομή. Δεδομένου ότι οι ομάδες που διεκδικούν την πρώτη τετράδα και τον τίτλο έχουν 16 αγώνες πίσω τους και άλλους 16 μπροστά τους (10 κανονικής περιόδου + 6 πλέι οφ) για να κριθεί ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής της σεζόν.

Είναι, λοιπόν, η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε έναν… οδικό χάρτη. Τι περιμένει τις ομάδες από εδώ και στο εξής. Ποια ματς έχουν μπροστά τους ως το τέλος της κανονικής περιόδου και τους αστερίσκους των περαιτέρω υποχρεώσεών τους σε άλλες διοργανώσεις, κύπελλο Ελλάδας και ευρωπαϊκά ματς (σε παρένθεση αυτά που δεν είναι σίγουρα αν θα δώσουν, δεδομένου ότι δεν έχουν προκριθεί στη συγκεκριμένη φάση). Στην καταγραφή αυτή περιλαμβάνονται τόσο οι Big4 (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός), όσο και ο Λεβαδειακός, ο οποίος έχει απτές ελπίδες τετράδας.

Γενικά σχόλια πριν τους πίνακες: Τόσο το Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός, όσο και το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ είναι πιθανό να οριστούν στις 5/3/2026, τη μοναδική πραγματικά κενή ημερομηνία, σε περίπτωση φυσικά που αμφότερες οι ομάδες έχουν προχωρήσει σε κύπελλο και Ευρώπη.

Υπάρχει περίπτωση τριπλής συνεχόμενης αναμέτρησης όχι μόνο των αιωνίων (Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού) αν προκριθούν στο κύπελλο, αφού ο μεταξύ τους αγώνας για το πρωτάθλημα γίνεται την Κυριακή ανάμεσα στους δύο ημιτελικούς, αλλά και των δύο μεγάλων αντιπάλων της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ και Άρη.

Τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και η ΑΕΚ έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την αναβολή ενός αγώνα τους πριν από ευρωπαϊκή αναμέτρηση, οπότε και το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει εκ νέου.

Σε πλήρη ανάπτυξη (αν προκριθούν απ’ όλες τις φάσεις) ο Παναθηναϊκός έχει τους περισσότερους αγώνες μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου στις 22 Μαρτίου (20). Ακολουθούν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ (από 19) και η ΑΕΚ με 15. Ο Λεβαδειακός εφ’ όσον περάσει τον προημιτελικό με την Κηφισιά θα έχει 13 αγώνες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (39 ΒΑΘΜΟΙ)

14/1/2026 Κύπελλο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

20/1/2026 Champions League Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

24/1/2026 Ολυμπιακός-Βόλος

28/1/2026 Champions League Άγιαξ-Ολυμπιακός

1/2/2026 ΑΕΚ-Ολυμπιακός

(4/2/2026 Κύπελλο ημιτελικός)

8/2/2026 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

(11/2/2026 Κύπελλο ημιτελικός)

15/2/2026 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός

(18/2/2026 Champions League πλέι οφ)

21/2/2026 Ολυμπιακός-Παναιτωλικός

(25/2/2026 Champions League πλέι οφ)

1/3/2026 Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός

8/3/2026 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

(11/3/2026 Champions League 16)

14/3/2025 ΟΦΗ-Ολυμπιακός

(18/3/2026 Champions League 16)

22/3/2025 Ολυμπιακός-Λάρισα

Εκκρεμεί ο ορισμός ημερομηνίας του Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός.

ΠΑΟΚ (38 ΒΑΘΜΟΙ)

14/1/2026 Κύπελλο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

18/1/2026 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

22/1/2026 Europa League ΠΑΟΚ-Μπέτις

25/1/2026 Κηφισιά-ΠΑΟΚ

29/1/2026 Europa League Λυών-ΠΑΟΚ

1/2/2026 ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός

(4/2/2026 Κύπελλο ημιτελικός)

8/2/2026 Άρης-ΠΑΟΚ

(11/2/2026 Κύπελλο ημιτελικός)

15/2/2026 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

(19/2/2026 Europa League πλέι οφ)

22/2/2026 Λάρισα-ΠΑΟΚ

(26/2/2026 Europa League πλέι οφ)

1/3/2026 ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης

8/3/2026 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

(12/3/2026 Europa League 16)

15/3/2026 ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός

(19/3/2026 Europa League 16)

22/3/2026 Βόλος-ΠΑΟΚ

ΑΕΚ (38 ΒΑΘΜΟΙ)

14/1/2026 Κύπελλο ΑΕΚ-ΟΦΗ

18/1/2026 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

24/1/2026 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ

1/2/2026 ΑΕΚ-Ολυμπιακός

(4/2/2026 Κύπελλο ημιτελικός)

8/2/2026 Πανσερραϊκός-ΑΕΚ

(11/2/2026 Κύπελλο ημιτελικός)

15/2/2026 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

22/2/2026 ΑΕΚ-Λεβαδειακός

1/3/2026 Βόλος-ΑΕΚ

7/3/2026 ΑΕΚ-Λάρισα

12/3/2026 Conference League 16

15/3/2026 Ατρόμητος-ΑΕΚ

19/3/2026 Conference League 16

22/3/2026 ΑΕΚ-Κηφισιά

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (25 ΒΑΘΜΟΙ)

14/1/2026 Κύπελλο Παναθηναϊκός-Άρης

18/1/2026 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

22/1/2026 Europa League Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός

25/1/2026 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

29/1/2026 Europa League Παναθηναϊκός-Ρόμα

1/2/2026 Παναθηναϊκός-Κηφισιά

(4/2/2026 Κύπελλο ημιτελικός)

8/2/2026 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

(11/2/2026 Κύπελλο ημιτελικός)

15/2/2026 Παναθηναϊκός-Λάρισα

(19/2/2026 Europa League πλέι οφ)

22/2/2026 ΟΦΗ-Παναθηναϊκός

(26/2/2026 Europa League πλέι οφ)

1/3/2026 Παναθηναϊκός-Άρης

8/3/2026 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός

(12/3/2026 Europa League 16)

15/3/2026 Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός

(19/3/2026 Europa League 16)

22/3/2026 Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός

Εκκρεμεί ο ορισμός του αγώνα Παναθηναϊκός-ΟΦΗ.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (31 ΒΑΘΜΟΙ)

14/1/2026 Κύπελλο Λεβαδειακός-Κηφισιά

19/1/2026 Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

25/1/2026 Άρης-Λεβαδειακός

1/2/2026 Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης

(4/2/2026 Κύπελλο ημιτελικός)

8/2/2026 ΟΦΗ-Λεβαδειακός

(11/2/2026 Κύπελλο ημιτελικός)

15/2/2026 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός

22/2/2026 ΑΕΚ-Λεβαδειακός

28/2/2026 Κηφισιά-Λεβαδειακός

8/3/2026 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός

15/3/2026 ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός

22/3/2026 Λεβαδειακός-Ατρόμητος