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Κουτσιαύτης: «Ποια τα λάθη του Νορβηγού στο Άρης -ΑΕΚ, άσχημο ξεκίνημα για το 2026» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης σχολιάζει τις αμφισβητούμενες φάσεις της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Κουτσιαύτης: «Ποια τα λάθη του Νορβηγού στο Άρης -ΑΕΚ, άσχημο ξεκίνημα για το 2026» (vid)