Έτσι το σήκωσαν ξανά Μπαρτσελόνα και Ραφίνια!

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει το ισπανικό Super Cup και πώς η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε το τρόπαιο.

Πρώτος τίτλος της χρονιάς στην Μπαρτσελόνα του coach Φλικ, 3-2 την Ρεάλ Μαδρίτης στην Τζέντα! Ο Αλόνσο που παίζει όπως ο Αντσελότι, ο Ραφίνια που πριν 1,5 χρόνο βρέθηκε με το ένα πόδι εκτός Βαρκελώνης καθώς δεν τον ήθελαν και ο μοιραίος Καρέρας στην φάση του 96’!

Σαν να μην άλλαξε τίποτα

Η Ρεάλ Μαδρίτης προσέλαβε το καλοκαίρι τον Τσάμπι Αλόνσο στο τιμόνι της, ύστερα από μια εξαιρετική δουλειά στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Όποιος είδε το παιχνίδι όμως σήμερα, δεν θα εντόπισε ιδιαίτερες διαφορές στο παιχνίδι της “Βασίλισσας” σε σχέση με τον τρόπο παιχνιδιού του Κάρλο Αντσελότι.

Φυσικά, όταν διαθέτεις αθλητές όπως τον Βινίσιους, τα transitions είναι πάντα χρήσιμα, η παθητικότητα όμως στο παιχνίδι της Ρεάλ σίγουρα δεν θα αρέσει στους φιλάθλους της. Η Μπαρτσελόνα άγγιζε το 77 – 78% ποσοστό κατοχής στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Αυτό από μόνο του δε λέει κάτι, η στάση της Ρεάλ όμως να περιμένει σε χαμηλό μπλοκ, χωρίς καμία ένταση, ακόμα και στα τελευταία 10’ λεπτά της αναμέτρησης, δείχνουν πως κάτι πρέπει να αλλάξει ο Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Ραφίνια καθορίζει τα παιχνίδια

Δεν ξεκίνησε καλά την χρονιά, όμως αυτό είναι το λιγότερο. Στην αρχή της περασμένης σεζόν και λόγω τον οικονομικών προβλημάτων, στην Βαρκελώνη ήθελαν να τον πουλήσουν. Χάρη στον Φλικ έμεινε, του άλλαξε θέση, τον μεταμόρφωσε και πλέον με ασφάλεια μπορούμε να πούμε πως δεν είναι απλά ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο, είναι αρχηγός, σκόρερ, καθοριστικός και γεμίζει την τροπαιοθήκη στο νέο “Καμπ Νόου”.

Ο Φλικ του έχει δώσει ελεύθερο ρόλο, δεν παίζει πλέον δεξιά. Ξεκινά από αριστερά, όμως περισσότερο τον βλέπεις στον κεντρικό άξονα, πίσω και λίγο αριστερά του Λεβαντόφσκι. Βγαίνει συνέχεια κρυφός φορ, ενώ η δουλειά του Γιαμάλ είναι να δημιουργεί, ο Ραφίνια εκτελεί. Τα δύο του γκολ έδωσαν και πάλι τρόπαιο. Τι έκανε στον τελικό;

Σε πέντε τελικές έβαλε δύο γκολ, μάλιστα πριν σκοράρει το πρώτο του, έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεύτερη όμως δεν έχει, στο επόμενο λεπτό σκόραρε. Φυσικά, πέτυχε και το γκολ της νίκης.

Μοιραίος ο Καρέρας

Παρά τα προβλήματά της, η Ρεάλ κατάφερε να μείνει στο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού έμενε πίσω από την μπάλα και προσπαθούσε να χτυπήσει στο επιθετικό transition την Μπαρτσελόνα, χρησιμοποιώντας τον Βινίσιους.

Πράγματι, ο Βραζιλιάνος ήταν ασταμάτητος, ήταν αυτός που δημιουργούσε επικίνδυνες καταστάσεις και θα ήταν ο MVP της αναμέτρησης αν η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έπαιρνε το τρόπαιο. Λίγο έλειψε να στείλει στην διαδικασία των πέναλτι το παιχνίδι η Ρεάλ, όμως ο Καρέρας δεν κατάφερε να σκοράρει στο τελευταίο λεπτό από καλή θέση.

Η ομάδα του Φλικ αλλάζει πράγματα φέτος, έχει κατεβάσει λίγο την άμυνά της σε πιο γήινα μέτρα και προσπαθεί να ισορροπήσει. Ο ρυθμός κατεβαίνει, Γιαμάλ και Ραφίνια ανεβάζουν στροφές. Η Ρεάλ χρειάζεται ακόμα δουλειά, ο Αλόνσο σίγουρα δεν αισθάνεται ασφάλεια για την θέση του, πρέπει όμως να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του.