Σάλος με τον Εμπαπέ μετά τον τελικό – Αρνήθηκε το «pasillo» προς την Μπαρτσελόνα (vid)

Η ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Super Cup δεν έφερε μόνο απογοήτευση στους «μερένχες», αλλά και έντονες αντιδράσεις γύρω από τη στάση του Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή χωρίς να καταφέρει να σκοράρει, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τη λήξη του αγώνα στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-2, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν και τον 16ο Super Cup της ιστορίας της, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ραφίνα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα στάθηκαν για να κάνουν «pasillo» στη Ρεάλ Μαδρίτης, την ώρα που εκείνη παραλάμβανε τα μετάλλια της δεύτερης θέσης. Όταν όμως ήρθε η σειρά των «μπλαουγκράνα» να ανέβουν στο βάθρο, η αντίδραση από πλευράς Ρεάλ ήταν διαφορετική.

Σύμφωνα με ισπανικά και καταλανικά δημοσιεύματα, ο Κιλιάν Εμπαπέ αντέδρασε έντονα και ζήτησε από τους συμπαίκτες του να μην αποδώσουν τη συγκεκριμένη χειρονομία σεβασμού στους νικητές, προτρέποντάς τους να αποχωρήσουν άμεσα προς τα αποδυτήρια.

Η εφημερίδα «AS» αναφέρει ότι ο πρώην άσος της Παρί Σεν Ζερμέν επανέλαβε το αίτημά του τρεις φορές, ενώ η «Sport» υποστηρίζει ότι χρειάστηκε η παρέμβαση του Τσάμπι Αλόνσο για να κατευθυνθούν οι παίκτες της Ρεάλ στο βάθρο της απονομής. Το καταλανικό μέσο χαρακτηρίζει τη στάση του Εμπαπέ «αντιαθλητική», τονίζοντας ότι το περιστατικό άνοιξε έναν πρώτο κύκλο έντονης αντιπαράθεσης γύρω από τη συμπεριφορά του.