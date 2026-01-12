Κομπανί: Ανικανοποίητος παρά τα οχτώ γκολ επί της Βόλφσμπουργκ!

Η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε με 8-1 τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, σε ένα από τα πιο εμφατικά αποτελέσματα της φετινής Bundesliga, ωστόσο ο Βενσάν Κομπανί δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες του.

Οι Βαυαροί κυριάρχησαν πλήρως, με τους Ντίας και Ολίσε να έχουν άμεση συμμετοχή στα πέντε από τα οκτώ γκολ, επιβεβαιώνοντας την επιθετική τους ποιότητα.

Με αυτή τη νίκη, η Μπάγερν αύξησε τη διαφορά της στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στους 11 βαθμούς από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα τίτλου. Παρά το εμφατικό σκορ, ο Βέλγος τεχνικός εμφανίστηκε προσγειωμένος στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως η εικόνα της ομάδας δεν ήταν άψογη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

«Δεν είναι αυτονόητο να κερδίζεις τη Βόλφσμπουργκ με τέτοιο σκορ. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο DAZN.

Ο Κομπανί στάθηκε επίσης στη δυσκολία που παρουσιάζει η Βόλφσμπουργκ στο επιθετικό κομμάτι, επισημαίνοντας πως χρειάζεται ελάχιστες ευκαιρίες για να σκοράρει, κάτι που φάνηκε και στο παιχνίδι. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η φυσική κατάσταση και η ένταση της Μπάγερν στο δεύτερο μέρος έκαναν τη διαφορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νοοτροπία των παικτών του, που δεν χαλάρωσαν ούτε όταν το σκορ είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. «Ακόμα και στο 6-1 ή στο 7-1, συνεχίζουν να πιέζουν και να ψάχνουν το γκολ. Αυτή η διάθεση και ο συνδυασμός εμπειρίας με νεανικό ενθουσιασμό είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Μπάγερν», τόνισε.

Κλείνοντας, ο προπονητής των Βαυαρών ξεκαθάρισε πως, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση, η ομάδα του δεν πρέπει να επαναπαυθεί: «Υπάρχουν πολλά θετικά, αλλά πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση».

Η Μπάγερν αφήνει πλέον πίσω της το ματς με τη Βόλφσμπουργκ και ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κολωνία την Τετάρτη (14/1, 21:30), στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Bundesliga.