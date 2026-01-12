Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Νέες απουσίες για τη Μπέτις οι Φίρπο και Ορτίζ

Χωρίς (και) τους Τζούνιορ Φίρπο και Άνχελ Ορτίζ θα παραταχθεί η Μπέτις κόντρα στον ΠΑΟΚ την ερχόμενη εβδομάδα (22/1 19:45) για το Europa League.

Τα προβλήματα συνεχίζουν να «ταλανίζουν» τους Ανδαλουσιάνους, οι οποίοι βλέπουν τον έναν παίκτη μετά τον άλλον να πηγαίνει στα «πιτς» ελέω τραυματισμών.

Ο πιο σοβαρός «ακούει» στο όνομα του Ίσκο, με τον Ισπανό «σταρ» να επιστρέφει στην καλύτερη των περιπτώσεων τον Μάρτιο, καθώς με την αλλαγή του έτους υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση.

«Εκτός» του αγώνα της Τούμπας και ο Σεντρίκ Μπακαμπού, με τον Αφρικανό φορ να εκτίει ποινή λόγω καρτών και να παραμένει στη Σεβίλλη μέχρι... νεοτέρας.

Οι «πονοκέφαλοι» για τον Μανουέλ Πελεγκρίνι συνεχίστηκαν στην έδρα της Οβιέδο, καθώς είδε τρεις παίκτες του να γίνονται αναγκαστική αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο Κούτσο Ερνάντες υπέστη μια μικρή ρήξη στον ορθό μηριαίο μυ, η οποία θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ίδια περίοδο απουσίας και για τον αναπληρωματικό αριστερό μπακ Τζούνιορ Φίρπο, που υπέστη τρίτο φετινό μυϊκό τραυματισμό και θα βρεθεί στα «πιτς» το επόμενο διάστημα.

Το ιατρικό δελτίο βγήκε και για τον Ανχέλ Ορτίζ, με τα αποτελέσματα στην περίπτωση του Ισπανού δεξιού μπακ να είναι πιο ενθαρρυντικά, καθώς υπέστη μία μικρή μυϊκή σύσπαση, παρόλα αυτά δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα της Τούμπας (22/1 19:45).

Αμφίβολοι για τον αγώνα της Τούμπας στις 22 Ιανουαρίου λογίζονται και οι Εζαλζουλί-Άμραμπατ, οι οποίοι θα φτάσουν ως το τέλος του Κόπα Άφρικα με το Μαρόκο, επιστρέφοντας στην Ανδαλουσία -στην καλύτερη των περιπτώσεων- στις 19 Ιανουαρίου, μόλις 48 ώρες πριν την αναχώρηση των Ισπανών για τη Θεσσαλονίκη.