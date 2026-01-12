Παναθηναϊκός: Ο «υπερ-υπολογιστής» μίλησε, αυτές είναι οι πιθανότητές του για τετράδα

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο -6 από την τετράδα των πλέι οφ, έχοντας αγώνα λιγότερο και το Football Meets Data καταγράφει τις πιθανότητές του για να προλάβει το "τρένο".

Οι Πράσινοι κέρδισαν εύκολα τον ουραγό Πανσερραϊκό με 3-0 στο εναρκτήριο παιχνίδι τους για το νέο έτος και συνεχίζουν το κυνήγι της τετράδας, που αποτελεί τον ρεαλιστικότερο στόχο τους στο πρωτάθλημα.

Το -6 από τον Λεβαδειακό παραμένει βέβαια για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ απομένουν δέκα αγωνιστικές ακόμα, συν το χρωστούμενο παιχνίδι τους με τον ΟΦΗ. Δεδομένα λοιπόν υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα και 33 διεκδικούμενοι βαθμοί για το Τριφύλλι.

Το Football Meets Data θεωρεί την 4η θέση ως την πιθανότερη για τον Παναθηναϊκό, αλλά με ποσοστό μικρότερο του 50%.

Πιο αναλυτικά δίνει πιθανότητες 48,4% για να τερματίσουν στη ζώνη των πλέι οφ 1-4 οι Πράσινοι και 29,9% για την 5η θέση.

Αναλυτικά τα ποσοστά για τις πιθανές θέσεις του Παναθηναϊκού:

4η θέση: 48,4%

5η θέση: 29,9%

6η θέση: 9,3%

3η θέση: 7%

7η θέση: 3,1%

2η θέση: 1,2%

8η θέση: 0,7%

1η θέση: 0,2%

