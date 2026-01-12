Πέρα από την κόντρα: Η κίνηση Βινίσιους που «άγγιξε» τον Αραούχο (vid)

Μια ξεχωριστή στιγμή ανάμεσα στον Βινίσιους και τον Ρόναλντ Αραούχο τράβηξε τα βλέμματα στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ, με τον Βραζιλιάνο να προχωρά σε μια ανθρώπινη χειρονομία προς τον Ουρουγουανό αμυντικό της Μπαρτσελόνα.

Η αναμέτρηση στην Τζέντα σηματοδότησε την επιστροφή του Αραούχο στη δράση μετά από απουσία περίπου ενάμιση μήνα από τα πλάνα του Χάνσι Φλικ, με τον τελευταίο του αγώνα να έχει καταγραφεί στα τέλη Νοεμβρίου απέναντι στην Τσέλσι. Ο Ουρουγουανός στόπερ είχε δεχθεί έντονη κριτική για την αποβολή του στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και είχε πάρει άδεια προκειμένου να φροντίσει την ψυχική του υγεία.

Καθώς οι δύο ομάδες κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια για το ημίχρονο στο «King Abdullah», ο Βινίσιους πλησίασε τον Αραούχο και οι δυο τους αντάλλαξαν έναν θερμό χαιρετισμό, προσφέροντας ένα όμορφο στιγμιότυπο fair play. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει τη στήριξή του σε έναν ποδοσφαιριστή με τον οποίο μοιράζεται την εμπειρία της έντονης κριτικής και του μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

La conversación entre Vini y Aráujo antes de marchar al vestuario pic.twitter.com/xuh5ktrHcm — Diario AS (@diarioas) January 11, 2026

Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις συχνές εντάσεις στις οποίες εμπλέκεται ο Βινίσιους με αντιπάλους παίκτες, φιλάθλους, ακόμη και προπονητές. Χαρακτηριστικό ήταν το πρόσφατο περιστατικό στον ημιτελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ατλέτικο και Ρεάλ Μαδρίτης, όπου ο Βραζιλιάνος βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης με τον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Μετά τον χλευασμό προς τον πάγκο της Ατλέτικο για ένα πέναλτι, ο Σιμεόνε αντέδρασε, αφήνοντας αιχμές για το μέλλον του παίκτη στη Ρεάλ και επισημαίνοντας τις αποδοκιμασίες από την εξέδρα, καθώς ο Βινίσιους αποχωρούσε προς τον πάγκο.

Αντίθετα, η σχέση του Ρόναλντ Αραούχο με τον Βινίσιους παραμένει καλή, όπως έχουν τονίσει και οι ίδιοι στις δηλώσεις τους. Από την εποχή του Τσάβι, ο Ουρουγουανός αποτέλεσε συχνά το «αντίδοτο» στον Βραζιλιάνο στα Clasicos, αγωνιζόμενος ως δεξιός μπακ, γεγονός που δεν εμπόδισε τους δύο παίκτες να διατηρήσουν αμοιβαίο σεβασμό.