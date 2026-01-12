ΟΦΗ: Ιστορικό καρέ ο Νους – 3ο στην ιστορία των Κρητικών

Ιστορία έγραψε ο Τιάγκο Νους με τα τέσσερα γκολ που πέτυχε για τον ΟΦΗ κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Ο Τιάγκο Νους ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΟΦΗ στη νίκη επί του Αστέρα Aktor με 4-0, σημειώνοντας όλα τα τέρματα. Με το καρέ τερμάτων, ο Αργεντινός άσος έσπασε μια σειρά από ρεκόρ, όπως τα καταγράφει το soccerbase.

Αρχικά, είχαν να μπουν 4 γκολ από έναν παίκτη σε αγώνα Super League, δέκα χρόνια. Στις 17/4/2016 είχε πετύχει πέντε ο Μάρκους Μπεργκ στο Παναθηναϊκός - Πανθρακικός 6-1. Τελευταίος παίκτης ομάδας της περιφέρειας με καρέ, ήταν ο Σταύρος Λαμπριάκος στις 22/4/2007, στο Ξάνθη - ΟΦΗ 4-1.

Ο Τιάγκο Νους είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ΟΦΗ, που κάνει καρέ, αλλά είναι ο πρώτος ξένος. Οι άλλοι είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος (1/5/1977, ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 5-0) και ο Γιώργος Βλαστός (12/5/1985, ΟΦΗ - Πιερικός 6-2).

Παράλληλα, ο Νους έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super league, που κάνει ποδαρικό στο νέο έτος με καρέ! Έχουν καρέ Λουτσιάνο, Κωστίκος, Δέδες στις 10 Ιανουαρίου και ο Φελεκίδης στις 9, αλλά ήταν δεύτερο παιχνίδι του έτους για τις ομάδες τους.

Και φυσικά αυτό είναι το πρώτο καρέ γκολ στην καριέρα του Νους, ο οποίος είχε πετύχει μέχρι δύο τέρματα σε ένα παιχνίδι. Ήδη έφτασε τα 13 γκολ με τη φανέλα του ΟΦΗ στο πρωτάθλημα και τα 19 συνολικά.

