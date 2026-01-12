Απίστευτο: Χάκαραν τον λογαριασμό του Μπρούνο Φερνάντες στο Χ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μάλιστα εξέδωσε σχετική ενημέρωση καλώντας τους φιλάθλους να μην αλληλεπιδρούν με καμία από τις αναρτήσεις που έχουν γίνει και να μην απαντούν σε προσωπικά μηνύματα.
«Ο λογαριασμός X του Μπρούνο Φερνάντες παραβιάστηκε. Οι υποστηρικτές δεν πρέπει να αλληλεπιδρούν με καμία από τις αναρτήσεις ή τα άμεσα μηνύματα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ.
Bruno Fernandes’s X account has been hacked.— Manchester United (@ManUtd) January 11, 2026
Supporters should not engage with any of the posts or direct messages.