Απίστευτο: Χάκαραν τον λογαριασμό του Μπρούνο Φερνάντες στο Χ

Θύμα χάκερς έπεσε ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον λογαριασμό που διατηρεί στο «Χ» να γίνεται ο στόχος της διαδικτυακής επίθεσης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μάλιστα εξέδωσε σχετική ενημέρωση καλώντας τους φιλάθλους να μην αλληλεπιδρούν με καμία από τις αναρτήσεις που έχουν γίνει και να μην απαντούν σε προσωπικά μηνύματα.

«Ο λογαριασμός X του Μπρούνο Φερνάντες παραβιάστηκε. Οι υποστηρικτές δεν πρέπει να αλληλεπιδρούν με καμία από τις αναρτήσεις ή τα άμεσα μηνύματα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ.