Ένα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ πρωτάθλημα (με -δυστυχώς- κακές διαιτησίες) δεν χρειάζεται «Γιαννάκηδες»!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για ακόμα μία αλλαγή στην κορυφή του πρωταθλήματος και τις νέες κραυγές... όλων

Την «έκανε» και στην ΑΕΚ ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ. Ούτε η Ένωση νίκησε στο «Κλ. Βικελίδης» με αποτέλεσμα να αλλάξει ξανά ένοικο η κορυφή, στην οποία επανήλθε ο Ολυμπιακός.

Θυμίζω ότι ο Αρης (που δεν έχασε στην έδρα του ούτε από Ολυμπιακό, ΠΑΟ στο πρωτάθλημα ούτε από τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο), μαζί με την Κηφισιά ήταν οι ομάδες που είχαν «ρίξει» με δύο ισοπαλίες τους ερυθρόλευκους από την πρώτη θέση. Και στο ματς κόντρα στην Ένωση ήταν καλύτερος και μπορούσε να πάρει το τρίποντο. Για την ΑΕΚ τα είπε όλα ο Μάρκο Νίκολιτς. Όταν ο προπονητής δηλώνει πως δεν υπήρχε παίκτη του ο οποίος να ξεπέρασε την μετριότητα κάθε άλλη κριτική απλά συμπληρώνει, δεν αλλάζει την πραγματικότητα.

Η Ένωση στο πρώτο ματς του 2026, ουδεμία σχέση είχε με την εικόνα της στο κλείσιμο του 2025. Παρόλο που το γκολ από το τεράστιο λάθος του Τεχέρο της έδωσε πολύ νωρίς προβάδισμα, το έχασε γρήγορα και εύκολα. Κι αν σκόραρε στις δύο ευκαιρίες που δημιούργησε στο φινάλε, θα είχε ουσιαστικά "κλέψει" το τρίποντο το οποίο δεν άξιζε με την εμφάνισή της.

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε διαβάσει την πρώην ομάδα του και της περιόρισε στο ελάχιστο την δημιουργικότητα. Ο Βάργκα έκανε ντεμπούτο στη Θεσσαλονίκη όμως οι συμπαίκτες του δεν τον τάισαν με αποτέλεσμα ο Ούγγρος να μη φανεί.

Βεβαίως όλα αυτά -τα αγωνιστικά, δηλαδή- είναι φανερό ότι αποτελούν... λεπτομέρειες καθώς ΑΠΑΝΤΕΣ ασχολούνται με τη διαιτησία του Νορβηγού και τις υποδείξεις του var. Οι ΑΕΚτζήδες για το κόρνερ -που δεν ήταν κόρνερ- από το οποίο προήλθε το γκολ της ισοφάρισης του Άρη. Και οι γηπεδούχοι -μαζί και οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ- για το γκολ του Ντουντού που δεν μέτρησε καθώς με υπόδειξη του var ο Νορβηγός το ακύρωσε για φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο στο ξεκίνημα έξω από την περιοχή του Αρη.

Στο ριπλέι φαίνεται ότι ο παίκτης του Αρη βρίσκει με χέρι-ώμο στο πρόσωπο τον αντίπαλό του. Εάν δεν δινόταν η παράβαση μέσω var λογικά θα φώναζε η ΑΕΚ. Τώρα φωνάζει ο Άρης και οι ανταγωνιστές της ΑΕΚ για τον τίτλο.

Προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και όσο το πρωτάθλημα θα πηγαίνει προς τα πλέι οφ, η ένταση θα γιγαντώνεται. Ο κακός χαμός θα γίνει. Σκληρό ροκ.

Την άποψή μου για τη διαιτησία και τον Λανουά φέτος την έχω καταθέσει (και) εδώ, πολύ καιρό. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής κάνει πολιτική, οι επιλογές του δεν βοηθούν, η διαιτησία συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα είναι σαφώς χειρότερη από πέρυσι.

Όμως ουδείς μπορεί να αρνηθεί ότι υπάρχει μια άκρως ανταγωνιστική διοργάνωση. Τρεις ομάδες που παλεύουν για τον τίτλο, η κορυφή αλλάζει κάτοχο και τα μεταξύ τους βαθμολογικά δεδομένα ευτυχώς δεν έχουν διαμορφωθεί από τις κακές διαιτησίες.

Είναι βέβαιο ότι ο Λανουά οφείλει να φροντίσει ώστε να έρχονται καλοί ξένοι διαιτητές. Το αντίθετο θα μεγαλώσει τις κραυγές. Αυτό είναι το πρώτο. Και η ΕΠΟ πρέπει να το ξεκαθαρίσει στον Γάλλο δίχως άλλη συζήτηση.

Το δεύτερο είναι ότι αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ουδεμία ανάγκη έχει από «Γιαννάκηδες». Δεν έχει ανάγκη από το «σκοτάδι τους» αλλά από το φως των πραγματικών πρωταγωνιστών. Όσοι κάνουν πως δεν το... καταλαβαίνουν, ας θυμηθούν τι έλεγαν πριν δύο χρόνια για τους σημερινούς «διοργανωτές τραπεζιών». Γιατί δεν έχει πάθει αμνησία όλος ο κόσμος...