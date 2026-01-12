Κουτσιαύτης: «Σωστά τα δύο πέναλτι του Παναθηναϊκού - Ορθή η παρέμβαση VAR στο πέναλτι των Σερρών»

O Aριστομένης Κουτσιαύτης στην εκπομπή «Grande League» στο OPEN σχολίασε τις επίμαχες φάσεις της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.

Ο πρώην διαιτητής, αρχικά αναφέρθηκε στο πρώτο πέναλτι που δόθηκε στον Παναθηναϊκό, αναφέροντας ότι υπάρχει παρατεταμένο κράτημα και ορθώς ο διαιτητής καταλόγισε την εσχάτη των ποινών.

Όπως ανέφερε ο Κουτσιαύτης σωστή ήταν η απόφαση και για το δεύτερο πέναλτι υπέρ του Τριφυλλιού, αφού όπως σημείωσε ο αμυντικός την τελευταία στιγμή βάζει εμπόδιο το πόδι του στον Καλάμπρια.

Τέλος, για το πέναλτι που δόθηκε στον Πανσερραϊκό και πάρθηκε πίσω η απόφαση μετά από παρέμβαση του VAR, ο Κουτσιαύτης ανέφερε ότι ο διαιτητής ξεγελάστηκε, με την παρέμβαση του βαρίστα να είναι σωστή.