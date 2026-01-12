Θωρηκτό Τετέι, τούρμπο Πελίστρι και... τραγελαφική ανακοίνωση!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το θωρηκτό Τετέ και τη σφαίρα Πελίστρι, που έκαναν την διαφορά και ο Παναθηναϊκός έφθασε στο άνετο 3-0 με τις Σέρρες, αλλά και για την …τραγελαφική ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Το πρώτο παιχνίδι για το 2026 πήγε όπως ήταν αναμενόμενο και με βάση τον αδύναμο αντίπαλο και το 3-0 ήρθε από το πρώτο ημίχρονο με συνοπτικές διαδικασίες.

Εκεί που πρέπει να σταθούμε, όμως, είναι ότι δύο παίκτες άλλαξαν την ταχύτητα του Παναθηναϊκού και τον έκαναν πολύ επικίνδυνο, όταν βρήκε χώρους.

Ο Τετέι ήταν ένα θωρηκτό, που φώναξε με το καλημέρα, ότι έλειπε από την επίθεση του Παναθηναϊκού. Όποτε έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του προκαλούσε πανικό στην αντίπαλη άμυνα. Στο ένας με έναν δεν ήταν εύκολο να τον αντιμετωπίσουν. Από μία τέτοια προσπάθεια από τα αριστερά ο Τετέι κέρδισε το κόρνερ, από το οποίο προήλθε το τρίτο γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά οι καλές εκτελέσεις του έπεσαν στον εξαιρετικό τερματοφύλακα Τσομπανίδη, η για λίγο δεν βρήκαν στόχο. Στο 52 από σέντρα του Πελίστρι με κεφαλιά-ψαράκι δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στο 55 με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή ανάγκασε τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού στην απόκρουση του αγώνα και στο αμέσως επόμενο λεπτό μετά από κόρνερ του Ζαρουρί με κεφαλιά ο Τετέι πάλι δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τσομπανίδη. Ο Τετέι ήθελε πολύ να σκοράρει στην πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα του Παναθηναϊκού, τον έψαξαν οι συμπαίκτες του είτε με μακρινές πάσες, είτε με σέντρες από τα άκρα. Πέρα από την ταχύτητα ο Τετέι, έδωσε και δύναμη και στον αέρα, όπου είναι δύσκολο να χάσει κεφαλιά και το όφελος αυτής της μεταγραφής θα φανεί και στην συνέχεια.

Ο Πελίστρι έδειξε πόσο μεγάλο ήταν το κενό του, τόσο καιρό που δεν έπαιζε. Εβαζε το τούρμπο και δεν τον έπιανες στην επιστροφή του μετά από τόσο καιρό. Και σίγουρα ήταν το καλύτερο νέο της ημέρας η παρουσία του τώρα που έρχονται τα συνεχόμενα δύσκολα ματς, που θα κριθούν πολλά από όσα έχουν απομείνει για στόχους του Παναθηναϊκού.

Εξαιρετικός ήταν και ο Ζαρουρί με το γκολ, που πέτυχε με πέναλτι και την ασίστ στο γκολ του Γεντβάϊ, στον οποίο φέρνει…. γούρι ο Πανσερραϊκός, αφού σκόραρε και πάλι μετά και το γκολ στον πρώτο γύρο.

Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε συντήρηση και έδωσε την ευκαιρία ο Μπενίτεθ σε παίκτες, που έχουν να παίξουν καιρό, όπως ο Κυριακόπουλος και ο Ρενάτο και φαινόταν ότι το μυαλό όλων ήταν να τελειώσουν χωρίς πρόβλημα το παιχνίδι και να ρίξουν όλο το βάρος στο ματς νοκ-άουτ με τον Αρη για το κύπελλο την Τετάρτη στην Λεωφόρο.

Πλέον με τις επιστροφές, τους παίκτες, που ήρθαν και θα έρθουν ο Παναθηναϊκός ανεβάζει ταχύτητα κατά πολύ, άρα θα πρέπει να βελτιώσει την εικόνα του, για να έρθουν και τα αποτελέσματα. Και να μπαίνει στα παιχνίδια με την νοοτροπία την σημερινή, όπου από το πρώτο δευτερόλεπτο, πίεσε, πρέσαρε και στα γρήγορα έκανε το 3-0.

Μετά την λήξη των αγώνων έγινε βροχή ανακοινώσεων από ομάδες και ήταν τα….αποφάγια της Παναγιώτας, αλλά σίγουρα έπεται και συνέχεια. Θα σταθώ στην …γραφική ανακοίνωση της ομάδας, που για μία 20ετία κετέστρεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο και θέλει Καλόπουλους, Παπουτσέληδες και τα άλλα πουλέν, για να νιώθει άνετος και ωραίος. Είπε αυτή η ΠΑΕ ότι έγιναν τραγελαφικά πράγματα στο ΟΑΚΑ.

Επειδή δόθηκε ένα πέναλτι, που ήταν λαβή πάνω στον Τουμπά μέσω του βαρ (ένα ανάλογο δεν δόθηκε στον Παναθηναϊκό στην Θεσσαλονίκη και του στερήθηκε η νίκη με τον Αρη) και επειδή δόθηκε και ένα δεύτερο πέναλτι που ήταν κι αυτό.

Τραγελαφικά είναι αυτά, που κάνατε στο ελληνικό ποδόσφαιρο για 20 χρόνια, τραγελαφικά είναι το ότι στερήσατε με το έτσι θέλω από την ομαδάρα του Κυράστα, τραγελαφική ήταν η Ριζούπολη και τα πρωταθλήματα, που έπρεπε να πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά οι Μποροβήλοι, οι Καλόπουλοι και ο Κασναφέρηδες με την… θρυλική ΕΠΟ εκείνης της εποχής δεν τον άφησαν.

Οπότε για τραγελαφικά γεγονότα κοιτάξτε στον καθρέπτη σας…. Και αποφασίστε αν θέλετε έλληνες η ξένους διαιτητές, διότι οι κωλοτούμπες που κάνετε ξεπερνάνε και την κορυφαία Νάντια Κομανέτσι…Όπως με τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο αντίπαλο πριν δύο χρόνια και εχθρό και σήμερα συμπαίκτη…