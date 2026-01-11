Ο ΜακΤόμινεϊ κράτησε «όρθια» τη Νάπολι στο Μιλάνο

Η μάχη στη Serie A μαίνεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Μετά την «γκέλα» της Μίλαν, η Ίντερ δεν μπόρεσε να πάρει το «τρίποντο» απέναντι στη Νάπολι (2-2), στο μεγάλο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής.

Καλύτερη η Νάπολι στο ξεκίνημα παίζοντας με αυτοπεποίθηση και κυκλοφορώντας την μπάλα με καθαρό μυαλό, ωστόσο κόντρα στη ροή η Ίντερ άνοιξε το σκορ. Ολέθριο λάθος του ΜακΤόμινεϊ στην πίεση του Ζιελίνσκι, ο Πολωνός τροφοδότησε τον Τιράμ που με τη σειρά του πάσαρε στον Ντιμάρκο, με τον Ιταλό αριστερό μπακ χαφ να εκτελεί τον Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς για το 1-0.

Το γκολ έδωσε ψυχολογία στους “νερατζούρι” που πήγαιναν πιο δυνατά πλέον στις φάσεις δείχνοντας να ελέγχουν το ρυθμό. Παρ’ όλα αυτά στο 27′ ο ΜακΤόμινεϊ ζήτησε συγνώμη για το λάθος του στη φάση του γκολ της Ίντερ με τον καλύτερο τρόπο, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Ταχύτατη ανάπτυξη της ομάδας του Κόντε, με τον Ελμάς να βρίσκει ωραίος τον Σκοτσέζο που πρόλαβε τον Ακάνζι και ισοφάρισε. Μεγάλη επέμβαση του Μιλίνκοβιτς – Σάβιτς στο 44′ σε κεφαλιά του Τιράμ μετά από σέντρα του Μπαρέλα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Χόιλουντ να χάνει μεγάλη ευκαιρία για το προβάδισμα των “παρτενοπέι” στο 48′ και τον συμπαίκτη του Ντι Λορέντσο να τον μιμείται στο 51′. Η Ίντερ απάντησε με δοκάρι του Μπαστόνι στο 68′ και δύο λεπτά αργότερα κέρδισε πέναλτι, με το οποίο ο Τσαλχάνογλου έδωσε προβάδισμα για το 2-1.

Στο 81′ η Νάπολι έφερε ξανά το παιχνίδι σε ισορροπία και πάλι με τον ΜακΤόμινεϊ, έπειτα από ασίστ του Λανγκ. Τελευταία μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Μικιταριάν να σημαδεύει το δοκάρι.