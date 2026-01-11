Μπενίτεθ: «Θετικό ντεμπούτο ο Τετέι, πήραμε νέα στοιχειά από τις επιστροφές» (vid)

Ικανοποιημένος από τη νίκη 3-0 επί του Πανσερραϊκού για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League και από την πρώτη εμφάνιση του διεθνή Έλληνα επιθετικού με τα πράσινα εμφανίστηκε ο Ισπανός προπονητής.

Αναλυτικά, τα όσα δήλωσε στην κάμερα της COSMOTE TV o Ράφα Μπενίτεθ:

Για το ξεκίνημα στο 2026: «Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, εξαρχής. Ήταν σημαντικό για μας η νίκη. Πετύχαμε τα γκολ που θέλαμε, ο Τετέι είχε καλές ευκαιρίες, όμως ο αντίπαλος τερματοφύλακας τον σταμάτησε σε αρκετές περιπτώσεις».

Για Πελίστρι, Κυριακόπουλο, Σάντσες και Τετέι: «Θα έλεγα ότι ο Πελίστρι, ο Κυριακόπουλος και ο Ρενάτο Σάντσες μάς έδωσαν νέα στοιχεία. Είδαμε κάτι διαφορετικό και θα μας δώσουμε παραπάνω. Όπως προείπα, έκανε πολύ θετικό ντεμπούτο ο Τετέι».