Σαραγόσα: «Κάθε φάση από κόρνερ ήταν και πέναλτι σε βάρος μας» (vid)

Ο προπονητής του Πανσερραϊκού παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό και την ήττα που γνώρισε η ομάδα του με 3-0.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV:

«Κάθε φάση από κόρνερ ήταν και πέναλτι σε βάρος μας, όπως είπα στον διαιτητή. Κάποιος εξωτερικός παράγοντας δεν αλλάζει το παιχνίδι. Και στο δεύτερο πέναλτι πήγαινε ξανά στο VAR και δίνει πέναλτι σε βάρος μας. Ωστόσο και στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί με αυτές τις παράξενες φάσεις. Στο ημίχρονο μιλήσαμε και θέλαμε να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί στο δεύτερο μέρος. Θεωρώ ότι ήμασταν πιο δυνατοί στο κέντρο και σχετικά με το επιθετικό κομμάτια είχαμε περισσότερες ευκαιρίες να φτάσουμε στην επίθεση. Και φυσικά το καλό που κρατάμε είναι ότι ακόμα και με τρεις πίσω στην άμυνα είμαστε καλά».