Κριτική Παναθηναϊκού: Μόνο το γκολ έλειψε από τον Τεττέη – Ο Πελίστρι έκανε τη διαφορά!

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Πανσερραϊκού (3-0) και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά:



Κότσαρης

Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, αλλά ήταν σταθερός και ενέπνεε εμπιστοσύνη όποτε χρειάστηκε να επέμβει.



Κώτσιρας

Δεν είχε ιδιαίτερη συμμετοχή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο μένοντας προσηλωμένος στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Απέφυγε τις περιττές ενέργειες δίχως να εντυπωσιάσει.



Γεντβάι

Το γεγονός πως ο Πανσερραϊκός περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο επέτρεψε στον Γεντβάι να προωθηθεί σε αρκετές περιπτώσεις πετυχαίνοντας μάλιστα με κεφαλιά το τρίτο γκολ της ομάδας του συνεχίζοντας την καλή παράδοση που έχει με την ομάδα των Σερρών. Δεν έλειψαν ωστόσο και οι επιπολαιότητες από τον Κροάτη στόπερ.



Τουμπά

Από δική του προώθηση στο 3' κέρδισε ο Παναθηναϊκός το πρώτο του πέναλτι με τον Τζούρισιτς να ανοίγει το σκορ, ωστόσο είχε κάποιες λάνθασμένες τοποθετήσεις, αλλά και αργές επιστροφές, οι οποίες όμως δεν κόστισαν στους γηπεδούχους.



Καλάμπρια

Συχνά τα ανεβάσματα του Καλάμπρια από τα δεξιά συμβάλλοντας με το παιχνίδι του στην σωστή και γρήγορη κυκλοφορία των παικτών του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Από προσπάθεια του Ιταλού μπακ οι «πράσινοι» κέρδισαν το δεύτερο πέναλτι.



Τσιριβέγια

Στο τελευταίο ημίωρο ανέβασε την απόδοση του, παίρνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες, δίχως όμως να έχει την ίδια αποτελεσματικότητα. Για μεγάλο διάστημα ήταν απών στο παιχνίδι.



Τσέριν

Δεν έδειξε πολλά πράγματα ο Σλοβένος χαφ, ο οποίος έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό του. Δίχως φαντασία στο παιχνίδι του με κάποιες λανθασμένες αποφάσεις.

Πελίστρι

Ιδιαίτερα δραστήριος και μέσα στις φάσεις ο Ουρουγουανός, ο οποίος απέδειξε πόσο πολύτιμος θεωρείται για τον Παναθηναϊκό, αφού κάθε φορά που γινόταν κάτοχος της μπάλας δημιουργούσε αναστάτωση στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Φοβερή ταχύτητα και ρυθμός.



Ζαρουρί

Από δική του σέντρα σκόραρε το τρίτο γκολ ο Γεντβάι φτάνοντας τις τρεις ασίστ, ενώ πέτυχε το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού ευστοχώντας σε πέναλτι. Από τους διακριθέντες του «Τριφυλλιού» ο άκρως παραγωγικός Μαροκινός εξτρέμ, ο οποίος είχε και άλλες καλές στιγμές στο παιχνίδι.



Τζούριτσιτς

Σκόραρε το πρώτο γκολ με δεύτερη προσπάθεια αφού αστόχησε σε πέναλτι, ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει την διαφορά δείχνοντας εκτός ρυθμού στο διάστημα που αγωνίστηκε.

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Τεττέη

Το μόνο που έλειψε από το ντεμπούτο του ήταν το γκολ. Στο 20΄ έκανε αισθητή την παρουσία του αποφεύγοντας δύο αντιπάλους και δημιουργώντας καλές προϋποθέσεις για τον Πελίστρι. Θα μπορούσε μάλιστα να... ανοίξει λογαριασμό στο 53΄ σκοράροντας με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Μέσα σε δύο λεπτά στην επανάληψη έκανε τρεις τελικές! Ταχύτατος και ορεξάτος ο διεθνής φορ άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια.



Ρενάτο Σάντσες

Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 66΄ παίζοντας ως 10άρι πίσω από τον Τεττέη. Δεν δίσταζε να βάλει το κορμί του στις μονομαχίες ο Πορτογάλος, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω του τους τραυματισμούς του.



Μπόκος

Πέρασε αλλαγή στο 66΄ δείχνοντας διάθεση να προσφέρει. Είχε μια κεφαλιά από κοντά σε σέντρα του σε σέντρα του Ζαρουρί, όπου η μπάλα πέρασε άουτ. Μαχητικός ο νεαρός.



Κυριακόπουλος

Επέστρεψε έπειτα από δύο μήνες και μάλιστα είχε μια ευκαιρία στις καθυστερήσεις με μακρινό σουτ.

