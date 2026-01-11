Καυστικός Κουβεντίδης: «Στον ΠΑΟΚ επιλέγουμε να μας χειροκροτούν οι αντίπαλοι και να μη γελάει ο κόσμος μαζί μας»

Το... καυστικό σχόλιο του διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργου Κουβεντίδη με αναφορά σε διαιτησία και... ταβέρνες!

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Υπήρχαν περιπτώσεις σε πολλά παιχνίδια, που ο ΠΑΟΚ είχε (κραυγαλέες) διαιτητικές αποφάσεις εναντίον του, αλλά κόντρα στο "πες, πες, κάτι θα μείνει και θα το πάρεις στο επόμενο παιχνίδι", εμείς επιμένουμε να αποδεχόμαστε το λάθος του διαιτητή, να ζούμε μ' αυτο και να μην ρίχνουμε νερό στον μύλο της τοξικότητας.

Επιλέγουμε να μας χειροκροτούν ακόμη κι οι αντίπαλοι και να μη γελάει ο κόσμος μαζί μας.

Υ.Γ. Δεν ξέρω αν στις ταβέρνες αναλύονται και κάτι τέτοιες φάσεις, σαν κι αυτή στο Χαριλάου, που δε σφυρίζονται φάουλ ούτε στο μπάσκετ.