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Το πέναλτι που έδωσε ο Κατοίκος στον Πανσερραϊκό και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 60' ο Κατοίκος έδωσε πέναλτι στον Πανσερραϊκό για μαρκάρισμα του Τουμπά στον Ίβαν αλλά μετά από onfield review πήρε την απόφαση πίσω.

Η επίμαχη φάση

Το πέναλτι που έδωσε ο Κατοίκος στον Πανσερραϊκό και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)