Το πέναλτι που έδωσε ο Κατοίκος στον Πανσερραϊκό και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Στο 60' ο Κατοίκος έδωσε πέναλτι στον Πανσερραϊκό για μαρκάρισμα του Τουμπά στον Ίβαν αλλά μετά από onfield review πήρε την απόφαση πίσω.

Η επίμαχη φάση