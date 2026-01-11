Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός - Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Επιστροφή στην κορυφή της Stoiximan Super League για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να εκμεταλλεύονται την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη στο Χαριλάου (1-1). Έτσι, η Ένωση έπεσε στην 2η θέση και είναι ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ στο -1.
Την ίδια ώρα, ο Λεβαδειακός συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις του, καθώς επικράτησε του Βόλου (3-1) και έμεινε στην 4η θέση και στο +6 από τον 5ο Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεκίνησε με το... δεξί το 2026, επικρατώντας του Πανσερραϊκού.
Όλα τα ματς:
- Άρης – ΑΕΚ 1–1
- ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4–0
- Λεβαδειακός – Βόλος 3–1
- Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0–2
- Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0–3
- Κηφισιά – ΑΕΛ 1–1
- Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0
Η βαθμολογία:
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Γκολ
|1
|Ολυμπιακός
|39
|33:8
|2
|ΠΑΟΚ
|38
|34:12
|3
|ΑΕΚ
|38
|27:12
|4
|Λεβαδειακός
|31
|39:18
|5
|Παναθηναϊκός *
|25
|24:17
|6
|Βόλος
|25
|19:21
|7
|Άρης
|21
|14:17
|8
|Κηφισιά
|19
|23:24
|9
|Παναιτωλικός
|15
|14:27
|10
|ΟΦΗ *
|15
|19:27
|11
|Αστέρας Τρίπολης
|13
|15:23
|12
|Ατρόμητος
|13
|14:22
|13
|ΑΕΛ
|10
|14:28
|14
|Πανσερραϊκός
|5
|7:40
Οι ομάδες με * έχουν ματς λιγότερο