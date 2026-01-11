Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός - Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» και έτσι έπεσε στην 2η θέση μαζί με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή και είναι στο +1.

Επιστροφή στην κορυφή της Stoiximan Super League για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να εκμεταλλεύονται την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη στο Χαριλάου (1-1). Έτσι, η Ένωση έπεσε στην 2η θέση και είναι ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ στο -1.

Την ίδια ώρα, ο Λεβαδειακός συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις του, καθώς επικράτησε του Βόλου (3-1) και έμεινε στην 4η θέση και στο +6 από τον 5ο Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεκίνησε με το... δεξί το 2026, επικρατώντας του Πανσερραϊκού.

Όλα τα ματς:

Άρης – ΑΕΚ 1–1

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4–0

Λεβαδειακός – Βόλος 3–1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0–2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0–3

Κηφισιά – ΑΕΛ 1–1

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0

Η βαθμολογία:

Θέση Ομάδα Βαθμοί Γκολ 1 Ολυμπιακός 39 33:8 2 ΠΑΟΚ 38 34:12 3 ΑΕΚ 38 27:12 4 Λεβαδειακός 31 39:18 5 Παναθηναϊκός * 25 24:17 6 Βόλος 25 19:21 7 Άρης 21 14:17 8 Κηφισιά 19 23:24 9 Παναιτωλικός 15 14:27 10 ΟΦΗ * 15 19:27 11 Αστέρας Τρίπολης 13 15:23 12 Ατρόμητος 13 14:22 13 ΑΕΛ 10 14:28 14 Πανσερραϊκός 5 7:40

Οι ομάδες με * έχουν ματς λιγότερο