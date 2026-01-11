MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός - Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» και έτσι έπεσε στην 2η θέση μαζί με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή και είναι στο +1.

Επιστροφή στην κορυφή της Stoiximan Super League για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να εκμεταλλεύονται την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη στο Χαριλάου (1-1). Έτσι, η Ένωση έπεσε στην 2η θέση και είναι ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ στο -1. 

Την ίδια ώρα, ο Λεβαδειακός συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις του, καθώς επικράτησε του Βόλου (3-1) και έμεινε στην 4η θέση και στο +6 από τον 5ο Παναθηναϊκό, ο οποίος ξεκίνησε με το... δεξί το 2026, επικρατώντας του Πανσερραϊκού. 

Όλα τα ματς:

  • Άρης – ΑΕΚ 1–1
  • ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4–0
  • Λεβαδειακός – Βόλος 3–1
  • Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0–2
  • Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0–3
  • Κηφισιά – ΑΕΛ 1–1
  • Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0

Η βαθμολογία:

Θέση Ομάδα Βαθμοί Γκολ
1 Ολυμπιακός 39 33:8
2 ΠΑΟΚ 38 34:12
3 ΑΕΚ 38 27:12
4 Λεβαδειακός 31 39:18
5 Παναθηναϊκός * 25 24:17
6 Βόλος 25 19:21
7 Άρης 21 14:17
8 Κηφισιά 19 23:24
9 Παναιτωλικός 15 14:27
10 ΟΦΗ * 15 19:27
11 Αστέρας Τρίπολης 13 15:23
12 Ατρόμητος 13 14:22
13 ΑΕΛ 10 14:28
14 Πανσερραϊκός 5 7:40

Οι ομάδες με * έχουν ματς λιγότερο 

Βαθμολογία Super League: Επέστρεψε στην κορυφή ο Ολυμπιακός - Στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ