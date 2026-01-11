Χιμένεθ: «Το δεύτερο γκολ μας έπρεπε να μετρήσει»

Ο Μανόλο Χιμένεθ σε συνέχεια των δηλώσεων μετά και το flash interview τόνισε και στη συνέντευξη τύπου πως το δεύτερο γκολ τους έπρεπε να μετρήσει, ενώ μίλησε και για τα μεταγραφικά.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη τύπου:

«Πρέπει να φερθώ με καλό τρόπο… Σήμερα οι παίκτες έβγαλαν ότι τους ζήτησα και αυτό δεν είναι πολλές φορές εύκολο. Ιδιαίτερα απέναντι σε μία ομάδα όπως η ΑΕΚ που έχει πολύ καλό εσωτερικό παιχνίδι. Έτρεξαν πολύ και έχουν εξαντληθεί. Δυστυχώς δεν αποζημιώθηκαν στο τέλος του αγώνα. Για τον διαιτητή θα πω ότι έπρεπε να μετρήσει το γκολ. Αρχικά το έκανε και μετά τον κάλεσαν στο VAR. Δεν θέλω να ξέρω τί είδαν και τί είπαν».

Σε ότι έχει να κάνει με την σταδιακή βελτίωση του Άρη:

«Δουλέψαμε πολύ καλά αλλά δεν υπάρχουν δύο ίδια παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Απέναντι στον Παναιτωλικό κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος. Όπως πάντα, το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από ιδιαίτερες περιστάσεις. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τον τελευταίο καιρό δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε κάθε παιχνίδι. Βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία ανάρρωσης αρκετών παικτών.

Ο Καντεβέρε είναι μεγάλη βοήθεια για την ομάδα, όπως και ο Μισεουί. Ο Πέρεθ αποτελεί σημαντικό παίκτη, άσχετα εάν παίξει καλά ή όχι. Θα πρέπει σιγά-σιγά να ενσωματώνονται παίκτες και να φτάσουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους όπως ο Φαμπιάνο και ο Μεντίλ. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Να δημιουργήσουμε μία ανταγωνιστική ομάδα σε κάθε θέση. Θα υπάρξουν καλά παιχνίδια, όπως και άσχημα. Η δική μας υποχρέωση είναι να τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο».

Για τα μεταγραφικά:

«Εξακολουθώ να περιμένω έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή. Είμαστε κοντά με Χόνγκλα. Εάν έρθει οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή, σίγουρα θα ήταν μεγάλη βοήθεια. Δεν είναι όμως εύκολο να βρούμε πολλούς ποιοτικούς παίκτες μέσα στον χειμώνα. Εάν δεν έρθουν παίκτες που θα βελτιώσουν την ομάδα, προτιμώ να ανεβάσουμε παίκτες από τις ακαδημίες. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να ζητήσω μεταγραφές, αλλά το είδος εκείνων που θέλουμε είναι δύσκολο».

Για τον Παναθηναϊκό:

«Ακόμη ένα δύσκολο ματς, εκτός έδρας. Για εμάς, είναι τελικός. Θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να προχωρήσουμε».

Για τη μόνη αλλαγή του Χιμένεθ που ήταν ο Γαλανόπουλος:

«Κάναμε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα για να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο όπως η ΑΕΚ. Οι παίκτες γνώριζαν ότι οι αλλαγές θα γίνονταν μόνο εφόσον τις ζητούσαν όσοι ξεκίνησαν. Ο μόνος που ζήτησε αλλαγή ήταν ο Γιένσεν. Κάθε φορά που τους ρωτούσαμε εάν αισθάνονταν καλά, ένιωθαν καλά. Οπότε, δεν υπήρξε η ανάγκη της αλλαγής. Σίγουρα θα υπάρξει κούραση για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά για αυτό είμαστε εδώ. Για να το διαχειριστούμε»,

