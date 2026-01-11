Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ο Γεντβάι σκόραρε με κεφαλιά - Τρίτο γκολ ο Παναθηναϊκός (vid) 11-01-2026 22:01 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Πανσερραϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 39' ο Παναθηναϊκός σημείωσε το 3-0 όταν μετά από σέντρα του Ζαρουρί από αριστερά ο Γεντβάι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τσομπανίδη. Το 3-0 του Παναθηναϊκού Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ μυθολογίας έχεις γνώσεις menshouse.gr Οι φωτό της Ρίας Ελληνίδου με μαγιό επιβεβαιώνουν ότι είναι η πιο εντυπωσιακή τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (Pics) dailymedia.gr Θα το λέμε για τον Κωνσταντέλια και δεν θα μας πιστεύουν… menshouse.gr Πάνω από 10 διεκδίκησαν τη θέση: Αυτός είναι ο νέος παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ dailymedia.gr Ο Σύριζα απαντάει στον Τσίπρα: Το πρώτο μεγάλο όνομα που χτυπάει η Ρένα Δούρου instanews.gr Πάει για μεγάλα ψάρια: Οι εκπλήξεις μεγατόνων του Σαμαρά instanews.gr Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Ο Γεντβάι σκόραρε με κεφαλιά - Τρίτο γκολ ο Παναθηναϊκός (vid) SHARE