Ο Γεντβάι σκόραρε με κεφαλιά - Τρίτο γκολ ο Παναθηναϊκός (vid)

Στο 39' ο Παναθηναϊκός σημείωσε το 3-0 όταν μετά από σέντρα του Ζαρουρί από αριστερά ο Γεντβάι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τσομπανίδη.

Το 3-0 του Παναθηναϊκού