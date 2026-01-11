Οντουμπάτζο: «Πρέπει να επανέλθουμε και να είμαστε έτοιμοι για το ματς της Τετάρτης»

Ο ακραίος αμυντικός της ΑΕΚ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της NOVA, μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ηταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Στόχος μας ήταν να έρθουμε να πάρουμε τη νίκη. Δεν τα καταφέραμε. Κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι την Τετάρτη με τον ΟΦΗ. Γνωρίζουμε ότι δεν κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι. μας δυσκόλεψε ο Άρης. Δεν θέλω να μιλήσω για τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να επανέλθουμε και να είμαστε έτοιμοι για το ματς της Τετάρτης».

Πόσο δύσκολο είναι για τον ίδιο να επανέρχεται και να παίζει βασικός;

«Δεν θα πω ψέματα. Ήταν δύσκολο. Είναι δύσκολο. Μιλάμε όμως για τη δουλειά μας. Για το πάθος μου. Είμαι ευγνώμων που πήρα λεπτά συμμετοχής. Όσο περισσότερο παίζεις τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχεις, αλλά είμαι ευγνώμων για την αποψινό μου απόδοση».