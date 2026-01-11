Η κριτική της ΑΕΚ: Σε κακή ημέρα τα… ατού της, δεν βρήκε λύσεις από τον πάγκο

Η ΑΕΚ ήταν εμφανώς επηρεασμένη από τη διακοπή, είχε τα μεγάλα ατού της σε μέτρια και κακή ημέρα και έμεινε στο 1-1 με τον Άρη.

Στρακόσα 6

Είχε τη δύσκολη επέμβαση στο ξεκίνημα στο σουτ του Καντεβέρε αλλά από εκεί και πέρα δεν έδειξε σταθερότητα. Θα μπορούσε να βγει στην φάση της ισοφάρισης στην εκτέλεση του κόρνερ καθώς η μπάλα κινήθηκε στη μικρή περιοχή, ενώ έχει κάνει λάθος και στο γκολ του Άρη που ακυρώνεται στην επανάληψη.

Οντουμπάτζο 6

Έπαιξε μετά από καιρό, λόγω του προβλήματος που προέκυψε με τον Ρότα. Ήταν φανερό πως κρατούσε την θέση του αμυντικά και δεν ανέβαινε ψηλά. Αμυντικά ήταν θετικός, επιθετικά δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι.

Μουκουντί 7

Έδωσε πολλές μάχες με τον Καντεβέρε ψηλά και χαμηλά. Τις περισσότερες τις κέρδισε και είχε τον έλεγχο του χώρου ευθύνης του. Συνολικά όμως, η ΑΕΚ αντιμετώπισε και προβλήματα από την καρδιά της άμυνας της.

Ρέλβας 6

Παρόμοια εικόνα και από τον Πορτογάλο αμυντικό. Ήταν αποτελεσματικός σε γενικές γραμμές στις επεμβάσεις του αμυντικά, αλλά υπήρχαν (και) στιγμές που δημιουργήθηκαν ρήγματα. Έκανε λάθη και με την μπάλα στα πόδια.

Πήλιος 6

Σε ρηχά νερά. Αμυντικά τα πήγε σχετικά καλά πάνω στον Πέρεθ στο πρώτο μέρος αλλά στην επανάληψη αντιμετώπισε προβλήματα. Επιθετικά είχε κάποια ανεβάσματα αλλά όχι τις σωστές επιλογές.

Πινέδα 6

Σε χαμηλά επίπεδα η εμφάνιση του. Η ΑΕΚ είχε πρόβλημα στη δημιουργία και σίγουρα, το γεγονός πως ο Μεξικανός ήταν κάτω από τα γνωστά του στάνταρ, αποτελούσε πρόβλημα. Προσπάθησε κατά διαστήματα να ανεβάσει ένταση και να βοηθήσει στο passing game όμως οι αποφάσεις του με την μπάλα στα πόδια ήταν απρόσεκτες.

Μαρίν 7

Είχε έναν πιο ανασταλτικό ρόλο μέσα στο γήπεδο συγκριτικά με τον Πινέδα. Ήταν συνεπής στον χώρο ευθύνης του και ανασταλτικά ανταπεξήλθε. Και ο Ρουμάνος ωστόσο υστέρησε σημαντικά στη δημιουργία.

Ζοάο Μάριο 5

Ελάχιστα πράγματα από τον Ζοάο Μάριο που δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Δεν μπόρεσε να βοηθήσει στον τομέα της δημιουργίας παίζοντας στην κλασική του θέση αριστερά έχοντας πολλά λάθη με την μπάλα στα πόδια.

Λιούμπισιτς 7

Ήταν σίγουρα πιο μέσα από άλλους, στο πνεύμα του αγώνα. Έχει την ενέργεια στο 8’ όπου εκμεταλλεύεται το λάθος του Τεχέρο και διασχίζοντας όλο το γήπεδο δίνει έτοιμο γκολ στον Κοϊτά, ενώ επιχείρησε από εκεί και πέρα να δημιουργήσει καταστάσεις με την μπάλα στα πόδια. Δεν πήρε και εκείνος σωστές αποφάσεις στο τελευταίο μισό αλλά έβγαλε κινητικότητα.

Κοϊτά 7

Πέτυχε το γκολ στο 8ο λεπτό με κοντινό πλασέ σε κενή εστία αλλά μετά… χάθηκε. Κινούνταν πίσω από τον Γιόβιτς, αλλά δεν μπόρεσε να γίνει ούτε απειλητικός ούτε επιδραστικός στη δημιουργία. Πολλά λάθη και από τον Αφρικανό.

Γιόβιτς 6

Η αλήθεια είναι πως ο Χιμένεθ τον είχε… διαβάσει και του είχε πάντα κοντα του έναν αμυντικό. Ο Σέρβος δυσκολεύτηκε αρκετά, έπαιξε κυρίως με πλάτη και ήταν ελάχιστες οι στιγμές που βρήκε χώρο είτε μέσα είτε έξω από το κουτί. Είναι χαρακτηριστικό, πως την μεγαλύτερη του ευκαιρία την βρίσκει στο φιναλε όπου από πλεονεκτική θέση πλασάρει ψηλά.

Οι αλλαγές

Μάνταλος 6

Πέρασε στο ματς αντί του Πινέδα για να ανεβάσει τα επίπεδα δημιουργίας. Πέρασε κάποιες πάσες, έφερε μια βελτίωση αλλά μέχρι εκεί. Στο φιναλε, χάνει και εκείνος σημαντική ευκαιρία καθώς στο πλασέ που επιχείρησε η μπάλα έφυγε σύριζα άουτ.

Ελίασον 6

Δεν φάνηκε σχεδόν καθόλου. Παρά μόνο, στην τελευταία φάση όπου κινήθηκε κάθετα αλλά το πλασέ που επιχείρησε δεν ήταν καλό και το εξουδετέρωσε ο Αθανασιάδης.

Βάργκα 6

Ντεμπούτο για τον Ούγγρο με την φανέλα της ΑΕΚ. Πέρασε στο ματς και πήγε δίπλα στον Γιόβιτς σε σχήμα 4-4-2. Είχε κάποιες κινήσεις αλλά δεν φάνηκε ιδιαίτερα.

Κουτέσα -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί. Έφερε πάντως μια ταχύτητα από αριστερά στον λίγο χρόνο που έπαιξε.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 6

Η ομάδα του ήταν εμφανώς επηρεασμένη από τη διακοπή και χωρίς ρυθμό. Υπήρχαν προβλήματα και στο ανασταλτικό κομμάτι αλλά και στη δημιουργία. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο κομμάτι του αγώνα με το γκολ του Κοϊτά από εκεί και πέρα η ΑΕΚ… έκατσε και είχε σοβαρά ζητήματα. Ιδίως στην επανάληψη, κινδύνευσε σοβαρά να δεχτεί και δεύτερο τέρμα χωρίς οι αλλαγές του Νίκολιτς (Μάνταλος, Ελίασον, Βάργκα) να βελτιώνουν την κατάσταση. Μόνο προς το φινάλε υπήρξε μια αντίδραση με τις τρεις σημαντικές ευκαιρίες που χάθηκαν αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα η ομάδα του Νίκολιτς παρουσίασε προβληματική εικόνα τόσο σε ανασταλτικό όσο και σε δημιουργικό επίπεδο.