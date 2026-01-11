Ευκαιρία με Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό (vid)

Στο 24' εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια του Πελίστρι, έκοψε αριστερά στην περιοχή στον Ζαρουρί αλλά το σουτ του πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Η ευκαιρία του Παναθηναϊκού