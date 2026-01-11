Γκολ στην πρώτη επίθεση μέσω VAR για τον Παναθηναϊκό (vid)

Μόλις στο 4ο λεπτό ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Ίβαν στον Τουμπά σύμφωνα με τον VARίστα Φωτιά. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τζούρισιτς που με διπλή προσπάθεια έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το 1-0 του Παναθηναϊκού