Χρόνος ανάγνωσης 1’ Γκολ στην πρώτη επίθεση μέσω VAR για τον Παναθηναϊκό (vid) 11-01-2026 21:22 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Πανσερραϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μόλις στο 4ο λεπτό ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Ίβαν στον Τουμπά σύμφωνα με τον VARίστα Φωτιά. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τζούρισιτς που με διπλή προσπάθεια έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το 1-0 του Παναθηναϊκού 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ μυθολογίας έχεις γνώσεις menshouse.gr Θα το λέμε για τον Κωνσταντέλια και δεν θα μας πιστεύουν… menshouse.gr Ο Σύριζα απαντάει στον Τσίπρα: Το πρώτο μεγάλο όνομα που χτυπάει η Ρένα Δούρου instanews.gr Πάνω από 10 διεκδίκησαν τη θέση: Αυτός είναι ο νέος παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ dailymedia.gr Οι φωτό της Ρίας Ελληνίδου με μαγιό επιβεβαιώνουν ότι είναι η πιο εντυπωσιακή τραγουδίστρια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα (Pics) dailymedia.gr Τώρα το κατάλαβε κι ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Η καλύτερη… καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ menshouse.gr Πάει για μεγάλα ψάρια: Οι εκπλήξεις μεγατόνων του Σαμαρά instanews.gr Γκολ στην πρώτη επίθεση μέσω VAR για τον Παναθηναϊκό (vid) SHARE