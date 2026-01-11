Νέος χρόνος, νέα διοργάνωση, πάντα όμως όλα είναι ίδια για αυτή την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχασε στο Old Trafford από την Μπράιτον (1-2) και αποχαιρέτισε το FA Cup από τον 3ο γύρο.

Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι η Γιουνάιτεντ, η οποία μετά τα πρόσφατα άσχημα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, αποκλείστηκε και από το Κύπελλο Αγγλίας έπειτα από την εντός έδρας ήττα με 1-2 από την Μπράιτον. Λίγες μέρες μετά τον Ρούμπεν Αμορίμ, οι Κόκκινοι Διάβολοι «αποχαιρέτισαν» και μια ακόμα διοργάνωση. Στα θετικά, η επιστροφή του Μαγκουάιρ.

Στο 12’ έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ του Λάμενς, ο Γκρούντα από κοντά εκτέλεσε για το 0-1, που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο και το 64’ ο [πρώην Κόκκινος Διάβολος] Ντάνι Γουέλμπεκ έγραψε το 0-2 με σούπερ τελείωμα με το αριστερό στο παραθυράκι, ενώ στο 85’ ο Σέσκο απλά μείωσε με κεφαλιά για το 1-2. Έπαιξε ως αλλαγή από το 83’ ο Μπάμπης Κωστούλας, με 10 τελείωσαν το ματς οι γηπεδούχοι εξαιτίας της αποβολής του Λέισι στο 90’.