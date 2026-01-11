Χωρίς Μπαπέ η Ρεάλ στον τελικό - Με όλα τα «όπλα» της η Μπαρτσελόνα

Με τον τελικό του Super Cup Ισπανίας να είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:00 Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης έκαναν γνωστές τις συνθέσεις τους.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα βγει στον αγωνιστικό χώρο πάνοπλη, χωρίς να έχει κάποια απουσία και να θέλει να επαναλάβει τον περσινό τελικό ώστε να κατακτήσει back to back το τρόπαιο.

Από την άλλη μεριά, ο Τσάμπι Αλόνσο, επέλεξε να προστατεύσει αρχικώς τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και τον άφησε στον πάγκο.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Μπαρτσελόνα (Φλικ): Γκαρθία, Μπάλντε, Κουμπαραί, Πέδρι, Ραφίνια, Φερμίν, Ντε Γιονγκ, Κουντέ, Γιαμάλ, Έρικ, Λεβαντόφσκι

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένσιο, Χουισέν, Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Ροντρίγκο, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Γκονζάλο