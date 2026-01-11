Παναθηναϊκός: Με Τετέι και Πελίστρι η ενδεκάδα κόντρα στον Πανσερραϊκό (pic)

Ο Ράφα Μπενίτεθ δίνει φανέλα βασικού στον Ανδρέα Τετέι αλλά και τον Φακούντο Πελίστρι για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό.

Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (21:00) το πρώτο του παιχνίδι για το 2026, αντιμετωπίζοντας στο ΟΑΚΑ τον Πανσερραϊκό, με μοναδικό στόχο να πάρει φυσικά τους τρεις βαθμούς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στο γήπεδο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τάσο Μπακασέτα, Παύλο Παντελίδη, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Σίριλ Ντέσερς και Μίλος Πάντοβιτς.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κότσαρης, με τους Κώτσιρα και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Τουμπά και Γεντβάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Το δίδυμο των χαφ θα αποτελείται από τους Τσιριβέγια και Τσέριν, με την τριπλέτα των Ζαρουρί, Τζούρισιτς και Πελίστρι πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Γείτονας, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μπόκος, Βιλένα και Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού: Τσομπανίδης, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Ομεονγκά, Μπρουκς, Νάνελι, Σοφιανός, Ιβάν.