Από το γήπεδο στο... γήπεδο ο ΠΑΟΚ, επιστροφές για τον Λουτσέσκου

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ μετά τη χτεσινή νίκη επί του Παναιτωλικού πάτησαν και πάλι γήπεδο για να προπονηθούν ενόψει Ολυμπιακού, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μετράει επιστροφές ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ:

Λίγες ώρες μετά τη νίκη στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, η ομάδα βρέθηκε σε άλλο γήπεδο και πιο συγκεκριμένα στη Νέα Μεσημβρία για να ξεκινήσει την προετοιμασία της για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26.

Οι παίκτες που βρέθηκα στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Παναιτωλικόακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι βρήκαν στο γήπεδο για προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κατοχής και οικογενειακό δίτερμα.

Οι Μύθου και Τέιλορ προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ο Λόβρενέβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Ιβανούσετς και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Τη Δευτέρα (12.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:00.