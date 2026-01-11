Χωρίς φορ η Μπέτις απέναντι στον ΠΑΟΚ - Τουλάχιστον 20 μέρες έξω ο Κούτσο Ερνάντες

Οι φόβοι για τον τραυματισμό του Κόυτσο Ερνάντες επιβεβαιώθηκαν, με τον Κολομβιανό φορ να μένει στα «πιτς» τουλάχιστον 20 μέρες και να μην ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη - Χωρίς φορ η Μπέτις κόντρα στον ΠΑΟΚ

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, οι Ανδαλουσιάνοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς μετά το 1-1 στην έδρα της Οβιέδο, με το ιατρικό δελτίο να εκδίδεται σήμερα (11/1) και τους φόβους να επιβεβαιώνονται.

Ο βασικός φορ της Μπέτις και πρώτος σκόρερ της ομάδας, Κούτσο Ερνάντες, υπέστη μικρή μυϊκή ρήξη στον ορθό μηριαίο και θα απουσιάσει 3-5 εβδομάδες από την ενεργό δράση, χάνοντας αυτομάτως το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που απέχει 10 μέρες (22/1).

Ο δεύτερος επιθετικός, Σεντρίκ Μπακαμπού έχει συμπληρώσει κάρτες στο Europa League και ως εκ τούτου θα εκτίσει την ποινή του από το παιχνίδι της Τούμπας, παραμένοντας στην Ισπανία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι «Βερδιμπλάνκος» να ταξιδέψουν πιθανότατα χωρίς φορ στην Ελλάδα, καθώς ο τρίτος επιθετικός και... φευγάτος Τσίμι Άβιλα, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας, έχει έντονο «φλερτ» με τη Χετάφε.