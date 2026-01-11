Με Οντουμπάτζο στο δεξί άκρο η ΑΕΚ! (pic)

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Άρη στο Χαριλάου, με τον Μόουζες Οντουμπάτζο να ξεκινά στο δεξί άκρο της άμυνας, λόγω της απουσίας του Λάζαρου Ρότα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, τον Οντουμπάτζο δεξιά - λόγω της απουσίας του Ρότα - και τον Πήλιο αριστερά. Στον άξονα θα βρίσκεται το δίδυμο των Μαρίν-Πινέδα, με τους Λιούμπιτσιτς-Ζοάο Μάριο στις πλευρές δεξιά και αριστερά αντίστοιχα και τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς. Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βάργκα. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)