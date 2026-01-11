Αποκλείστηκε από τον Παναιτωλικό στα πέναλτι η Κ19 του Παναθηναϊκού

Απρόσμενο αποκλεισμό από το Κύπελλο γνώρισε η Κ19 του Παναθηναϊκού, που ηττήθηκε με 4-3 από τον Παναιτωλικό στα πέναλτι (0-0 η κανονική διάρκεια).

Το «Τριφύλλι» είχε γενικά τον έλεγχο της αναμέτρησης και δημιούργησε ευκαιρίες, με πρώτη το τετ-α-τετ του Τερζή λίγο μετά την σέντρα. Τόσο ο ίδιος, όσο και ο Νεμπής (στην επαναφορά) δεν κατάφεραν να σκοράρουν, με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά να μην βρίσκει γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην επανάληψη, με τους «πράσινους» να είναι αυτοί που δημιούργησαν τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά να μην μπορούν να τις εκμεταλλευτούν. Το 0-0 διατηρήθηκε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με τις διαφορές των δύο ομάδων να λύνονται στα πέναλτι.

Εκεί η ομάδα του Αγρινίου ήταν πιο εύστοχη και με σκορ 4-3 πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Super League K19.

Παναιτωλικός: Παπαζώης, Μεγγίδης, Ασημακούλας, Λαζαρίδης, Γκορόγιας, Αθανασόπουλος, Γέρνας, Αλμπάνης, Χότζα, Κακιώνης, Γκοντζάι

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Δημακόπουλος, Βύντρα, Καλοσκάμης, Θεοχάρης, Τερζής (75' Σώκος) , Μαρκεζίνης (42' Ρεμούνδος), Νεμπής, Ιωάννου, Ανδριώτης (60' Ζέκα).