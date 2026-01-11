Η Καλαμάτα ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι με τον Πανιώνιο, βρίσκοντας δύο γκολ στο τελευταίο 10λεπτο και παίρνοντας «χρυσή» νίκη με 2-0. Στους 5 βαθμούς πλέον η διαφορά των δύο ομάδων.

Η Καλαμάτα υποδέχθηκε στην έδρα της τον Πανιώνιο, στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής του Β' Ομίλου της Super League 2, αφού τις δύο ομάδες χώριζαν πριν την σέντρα της αναμέτρησης μόλις 2 βαθμοί (41 η «Μαύρη Θύελλα», 39 ο «Ιστορικός»).

Οι γηπεδούχοι ήταν οι μεγάλοι νικητές του ντέρμπι και φαντάζουν αυτή την στιγμή το μεγάλο φαβορί για την άνοδο. Υπενθυμίζουμε βέβαια πως στα Play-Offs οι βαθμοί των ομάδων θα διαιρεθούν διά δύο και έτσι η διαφορά θα πέσει και πάλι.

Πήρε τον έλεγχο από νωρίς η Καλαμάτα

Το ματς ξεκίνησε σε χαμηλό τέμπο, με την Καλαμάτα να έχει μια ελαφρά υπεροχή στο πρώτο τέταρτο αλλά να μην καταφέρνει να δημιουργήσει την μεγάλη ευκαιρία. Θα μπορούσε αυτό να συμβεί στο 11’, όταν ο Τσέλιος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην αντίπαλη περιοχή, όμως ο Βενάρδος πρόλαβε να τον σταματήσει και να απομακρύνει. Δύο λεπτά μετά ο Μορέιρα εκτέλεσε το κόρνερ, με την κεφαλιά του Βαφέα να περνάει αρκετά άουτ. Στο 18’ ήταν η σειρά του Καλουτσικίδη να απειλήσει, με τον Γιαννακόπουλο όμως να μπλοκάρει εύκολα το σουτ του.

Η πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 21', όταν ο Κολοβός έκανε εξαιρετική ενέργεια και άνοιξε στον Κιάκο, όμως αυτός δεν πρόλαβε να εκτελέσει όπως ήθελε και κέρδισε απλώς ένα κόρνερ. Η τελευταία -αλλά και καλύτερη- φάση στο πρώτο μέρος ήταν αυτή στο 45ο λεπτό, όταν ο Τσέλιος έκανε την σέντρα από δεξιά αλλά ο Μάντζης δεν κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο δοκάρι.

Ισορρόπησε ο Πανιώνιος, έχασαν πέναλτι οι γηπεδούχοι

Τα πράγματα άλλαξαν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Πανιώνιο να μπαίνει καλύτερα και να απειλεί για πρώτη φορά στο 46’, όταν ο Κιάκος έκανε το σουτ και ο Μωραΐτης δεν μπόρεσε να σκοράρει με τακουνάκι. Στο 51’ ο Κολοβός βρέθηκε μέσα στην περιοχή και επιχείρησε ένα συρτό σουτ, όμως ο Γκέλιος μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

Η «Μαύρη Θύελλα» είχε την... χρυσή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με την συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, όταν ο Κατάλντι ανατράπηκε από τον Γιαννακόπουλο και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Παμλίδης, αλλά ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων έπεσε στην αριστερή του γωνία και πραγματοποίησε την επέμβαση του ματς. Έξι λεπτά μετά δοκίμασε να απειλήσει και ο Τσέλιος, αλλά το σουτ του κατέληξε στην αγκαλιά του Γιαννακόπουλου.

«Χρυσό» γκολ ο Βαφέας, «κερασάκι στην τούρτα» ο Τσέλιος

Στο 79' ο Κολοβός έκανε το σουτ λίγο έξω από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό και να φεύγει κόρνερ. Από την εκτέλεση του ίδιου παίκτη πήρε την μπάλα ο Στούπης και δοκίμασε κι αυτός να απειλήσει από πολύ μακριά, σημαδεύοντας όμως άουτ.

Αυτή που… χαμογέλασε όμως ήταν η Καλαμάτα, αφού στο 82ο λεπτό ο Βαφέας πήρε την κεφαλιά από το φάουλ του Μορέιρα και έστειλε την μπάλα στην γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα, βάζοντας… φωτιά στο γήπεδο! Το σύνολο του Βοσνιάδη υπερασπίστηκε στα τελευταία το προβάδισμά του και μάλιστα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων «σφράγισε» τη νίκη με υπέροχη ενέργεια και σουτ του Τσέλιου από τα όρια της περιοχής.

Οι συνθέσεις

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (85' Τσελεπίδης), Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Κατάλντι, Παμλίδης (76' Μιράντα), Μάντζης (61' Κωτσόπουλος), Μορέιρα (85' Σιλά), Τσέλιος.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Στούπης (87' Βοΐλης), Κρητικός (46' Γιάκοβλεφ), Αυλωνίτης, Μόρσεϊ (72' Φαν ντερ Βάτερ), Μπελμόντ (72' Μπεχαράνο), Κιάκος, Μωραΐτης, Κολοβός (80' Παπαγεωργίου), Βενάρδος, Ζούλιας.