Τίτλος με ένταση για Ολιβέιρα: Αποβολή μετά τον τελικό του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας (vid)

Παρά την κατάκτηση του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, ο Νέλσον Ολιβέιρα βρέθηκε στο επίκεντρο για αρνητικό λόγο, ολοκληρώνοντας τον τελικό με ένταση και αποβολή.

Το βράδυ του Σαββάτου (10/1), η Βιτόρια Γκιμαράες επικράτησε με 2-1 της Μπράγκα στον τελικό του Λιγκ Καπ, με τον πρώην επιθετικό των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει τον δεύτερο τίτλο του επί πορτογαλικού εδάφους.

Ο 34χρονος ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση και αντικαταστάθηκε στο 78ο λεπτό, έχοντας συνολικά καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, όσα ακολούθησαν στο φινάλε επισκίασαν την παρουσία του.

Καθώς βρισκόταν στον πάγκο, ο Ολιβέιρα αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή του τελικού, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο έμπειρος φορ ενεπλάκη σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με μέλη του πάγκου της Μπράγκα, ενώ στη συνέχεια προχώρησε και σε χειρονομίες προς τους φιλάθλους.

Παρά τις προσπάθειες των συμπαικτών του να τον ηρεμήσουν, ο Ολιβέιρα συνέχισε να διαμαρτύρεται έντονα προς την εξέδρα, όπως καταγράφεται και στο σχετικό βίντεο.