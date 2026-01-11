ΑΕΛ Novibet: Συμφωνία με Όλαφσον – Έρχεται στην Ελλάδα για υπογραφές

Μετά τον πολύτιμο βαθμό απέναντι στην Κηφισιά (1-1), η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει τη μάχη για την παραμονή, ρίχνοντας παράλληλα το βάρος στην ενίσχυση του ρόστερ της.

Ύστερα από την απόκτηση του Ιβάν Μασόν, ο οποίος μάλιστα αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι του Σαββάτου, οι «βυσσινί» προχώρησαν σε ακόμη μία μεταγραφή. Ο λόγος για τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον, με τον 30χρονο Ισλανδό αριστερό μπακ να έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα της Λάρισας και να αναμένεται την Κυριακή στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του.

Ο Όλαφσον βρισκόταν εδώ και αρκετές ημέρες στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΛ Novibet, ωστόσο η υπόθεσή του έδειξε να «κολλάει» προσωρινά. Εκεί που όλα συνηγορούσαν πως η ομάδα του Σάββα Παντελίδη θα στρεφόταν σε άλλη λύση, η παρέμβαση του Γιάνι Ατανάσοφ αποδείχθηκε καθοριστική, οδηγώντας τελικά στη συμφωνία.

Ο Ατανάσοφ, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του Όλαφσον στην Κρακοβία, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να πειστεί ο 30χρονος μπακ να αποδεχθεί την πρόταση των «βυσσινί». Ο Ισλανδός αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στην Κρακοβία, μετρώντας 52 συμμετοχές, 5 γκολ και 7 ασίστ.

Την καριέρα του την ξεκίνησε στην Μπρεϊντάμπλικ, όπου κατέγραψε 126 εμφανίσεις με 7 γκολ και 5 ασίστ, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες των Άλεσουντ και Κάλμαρ.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί και σε πιο προωθημένο ρόλο, έναν ακραίο αμυντικό με έντονη επιθετική συνεισφορά, στοιχείο που αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στο παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet, η οποία συνεχίζει τις κινήσεις ενίσχυσης.