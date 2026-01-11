Ένα «ασπρόμαυρο» και... απόλυτο Σάββατο για τον ΠΑΟΚ

Τα... απόλυτα Σάββατα για τον ΠΑΟΚ επέστρεψαν, με τον Δικέφαλο να κερδίζει κάθε του παιχνίδι σε κάθε ομαδικό άθλημα.

Ούτε μία ούτε δύο αλλά επτά συνολικά νίκες σημείωσαν τα τμήματα του ΠΑΟΚ, στο πρώτο «γεμάτο» Σάββατο του ιστορικού έτους, στο οποίο ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Στο Βόλο σημειώθηκαν οι δύο εκ των επτά νικών, με την Κ15 να δείχνει ασταμάτητη και χωρίς... φρένα, περνώντας «αέρα» από την έδρα του ΝΠΣ με 0-4. Τα «αετόπουλα» παραμένουν στην κορυφή της Super League με 12/12 νίκες λίγο πριν υποδεχθούν τον 2ο Παναθηναϊκό.

Λίγο αργότερα, οι γυναίκες πήραν «σειρά» στην πόλη της Θεσσαλίας. Απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, αυτή τη φορά πιο δύσκολα, με 0-1 και χρυσή σκόρερ την Μαρία Μήτκου, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην κορυφή της Women΄s Football League με ρεκόρ 12-1-0 και συνολικά 37 βαθμούς, προσωρινά στο +9 από ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης.

Επιστρέφοντας στη... βάση, στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής της Θεσσαλονίκης η Κ19 του ΠΑΟΚ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Να κερδίζει εντός έδρας τον Ολυμπιακό. Δέκατη σερί νίκη κόντρα στους Πειραιώτες, αυτή τη φορά με 3-1 και πρωταγωνιστές τους Αρετή-Γκιόκα, τσεκάροντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θα υποδεχθεί τον νικητή του Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός.

Τα τμήματα του ΑΣ επιβεβαίωσαν τον ρόλο φαβορί μέσα σε λίγες ώρες στα γήπεδα της Μίκρας. Αρχικά, το χάντμπολ γυναικών έκανε τα απολύτως απαραίτητα κόντρα στην ΑΕΠ Πανοράματος (40-30), παίρνοντας την πρόκριση στο Final Four του Κυπέλλου, όπου περιμένει η ΑΕΚ σε έναν ημιτελικό αλλά... πρόωρο τελικό.

Το... ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στη Volleyleague γυναικών βάφτηκε «ασπρόμαυρο». Ο ΠΑΟΚ «ισοπέδωσε» τον Άρη με 3-0, όπως αναμενόταν, συνεχίζοντας την πορεία του προς το πλεονέκτημα έδρας ενόψει πλέι οφ.

Στη Χρυσούπολη, ο ΠΑΟΚ Β σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι επέστρεψε -έστω και δύσκολα- στις νίκες. Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, σκόρερ Γκιτέρσος και Καλαϊτσίδης, 0-2 κόντρα στον Νέστο και... φουλ για παραμονή.

Η «αυλαία» έπεσε στο βροχερό Αγρίνιο. Η ομάδα του Λουτσέσκου «χόρεψε» στη βροχή και πέρασε... αέρας από την έδρα του Παναιτωλικού με 0-3, με σόου Κωνσταντέλια-Ζαφείρη και «κίλλερ» Γιακουμάκη.