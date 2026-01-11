Ο Γκλάσνερ είναι η πρώτη επιλογή της Γιουνάιτεντ για τον πάγκο της

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται για ακόμη μια φορά σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, με το όνομα του Όλιβερ Γκλάσνερ να έχει ξεχωρίσει.

Ο Αυστριακός προπονητής έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από την Κρίσταλ Πάλας το καλοκαίρι όπου τελειώνει το συμβόλαιό του, με τους ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να εξετάζουν ζεστά την περίπτωσή του.

Μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ, οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ έχουν καταρτίσει μια λίστα με υποψήφιους προπονητές και το όνομα του Γκλάσνερ βρίσκεται στην κορυφή της, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία.

Στην Γιουνάιτεντ, μάλιστα είναι διατεθειμένοι να βγάλουν την σεζόν με τον Ντάρεν Φλέτσερ ως υπηρεσιακό προπονητή και να έρθουν σε συμφωνία με τον Γκλάσνερ ενόψει του καλοκαιριού.