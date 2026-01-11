Ο Άγιαξ παίρνει δανεικό από την Μίλαν τον γιο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

H ολλανδική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τους «ροσονέρι» για τον εξάμηνο δανεισμό του 19χρονου μεσοεπιθετικού.

Τα βήματα του πατέρα του ακολουθεί ο Μαξιμίλιαν Ιμπραΐμοβιτς, αφού ο νεαρός εξτρέμ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άγιαξ, με την μορφή του δανεισμού από την Μίλαν.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έκανε το... ξεπέταγμά του στον Άγιαξ, προτού μετακομίσει στην Ιταλία και την Γιουβέντους, με τον γιο του αρκετά χρόνια αργότερα να κάνει την αντίθετη διαδρομή.

Ο Άγιαξ θα αποκτήσει τον Μαξιμίλιαν Ιμπραΐμοβιτς με την μορφή του δανεισμού από την Μίλαν, με την συμφωνία των δύο ομάδων να προβλέπει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.